Wall Street: Πιέσεις από την τεχνολογία, «βουτιά» για Alphabet και SpaceX

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,29% στις 51.712 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 0,34% στις 7.475 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq αποδυναμώθηκε 1,33% στις 26.166 μονάδες.

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τις Δευτέρας οι δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα, με τον τεχνολογικό κλάδο ωστόσο να δέχεται σημαντικές πιέσεις, ενώ η αγορά εξακολουθεί να αξιολογεί τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στην ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη.

Αναλυτικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,29% στις 51.712 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 0,34% στις 7.475 μονάδες. Χειρότερη εικόνα για τον τεχνολογικό δείκτη, με τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 1,33% στις 26.166 μονάδες.

Στο ταμπλό, απώλειες που ξεπερνούν το 5% σημείωσε η Alphabet, με τη μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού να οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο αλλά και προς μια απώλεια κεφαλαιοποίησης-ρεκόρ, γεγονός που αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με την πρόσφατη απώλεια ταλαντούχων στελεχών της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Από την άλλη, ισχυρότατο άλμα πραγματοποίησε η μετοχή της Getty Images, μετά τη συμφωνία αδειοδότησης με την OpenaAI, με αποτέλεσμα η μετοχή της να έχει εκτιναχθεί άνω του 89% τη Δευτέρα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι βιβλιοθήκες περιεχομένου με άδεια χρήσης της Getty Images θα εμφανίζονται σε όλες τις αναζητήσεις του OpenAI εντός του ChatGPT. Η συμφωνία επιτρέπει τη χρήση του περιεχομένου της Getty Images για προβολή εντός του ChatGPT, ενισχύοντας τον πλούτο των οπτικών του απαντήσεων.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της SpaceX κατέγραψε απώλειες άνω του 16%, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη πτωτική της συνεδρίαση.

Το πετρέλαιο αποτελεί το πιο σαφές τεστ αντοχής της αγοράς. Το αργό Brent υποχώρησε ξανά κάτω από τα 80 δολάρια και συγκεκριμένα 3,8% στα 77,51 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI σημείωσαν πτώση 2,56% στα 74,64 δολάρια ανά βαρέλι. Η πτώση αυτή υποδηλώνει ότι οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο θα συνεχίσουν να ανακάμπτουν.

Στο γεωπολιτικό σκηνικό, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ ολοκλήρωσαν έναν πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων υψηλού επιπέδου, με το Πακιστάν και το Κατάρ να ενεργούν ως μεσολαβητές. Οι μεσολαβητές χαρακτήρισαν τις συνομιλίες ως «ενθαρρυντική πρόοδο», ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φέρεται να έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό με στόχο τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ωστόσο, η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ διακόπηκε και πάλι το Σαββατοκύριακο, αφού το Ιράν κήρυξε την θαλάσσια οδό κλειστή μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο.