Χρηματιστήριο: Κατοχύρωση κερδών από τους επενδυτές - Στο χαμηλό ημέρας ο τραπεζικός δείκτης

Σε μια συνεδρίαση με τζίρο που άγγιξε το μισό δισ. ευρώ –το 52% του οποίου διακινήθηκε μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών– το Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκε διορθωτικά, μετά τα νέα πολυετή υψηλά. Στο χαμηλό ημέρας το κλείσιμο του τραπεζικού δείκτη.

Σε μια συνεδρίαση με τζίρο που άγγιξε το μισό δισ. ευρώ –το 52% του οποίου διακινήθηκε μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών– ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινήθηκε την Τρίτη διορθωτικά, μετά τα νέα πολυετή υψηλά.

Με φόντο το πτωτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, οι επενδυτές της Λεωφόρου Αθηνών προτίμησαν να κατοχυρώσουν κέρδη, με τις πιέσεις να διαχέονται στο σύνολο σχεδόν του ταμπλό. Κινούμενος μόνιμα σε αρνητικό έδαφος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.472,77 μονάδες και πολύ κοντά στα χαμηλά ημέρας, υποχωρώντας 1,13%.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 481,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 178,4 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 152,46 εκατ. ευρώ του placement) διακινήθηκαν στη Cenergy και 79,20 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 63,66 εκατ. ευρώ μέσω πακέτων) διακινήθηκαν στη ΔΕΗ.

Εκτός συνόρων, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει θολή και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ επικρατεί σύγχυση μεταξύ των πλοιοκτητών, για με το αν θα πρέπει να ακολουθούν τις ιρανικές ή τις αμερικανικές οδηγίες για τη διέλευση από τα Στενά. Ωστόσο, οι επενδυτές δεν ανέμεναν ούτως ή άλλως ταχεία ομαλοποίηση.

Στο μεταξύ οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, ενώ οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια διάρκειας 60 ημερών, η οποία επιτρέπει στο Ιράν να πωλεί πετρέλαιο στη διεθνή αγορά. Έτσι, η τιμή του Brent συνέχισε πτωτικά σήμερα, μεταξύ 76 και 78 δολαρίων το βαρέλι.

Πάντως στη Wall Street οι πιέσεις με επίκεντρο τις τεχνολογικές μετοχές συνεχίζονται, μετά και τις χθεσινές απώλειες για S&P 500 και Nasdaq. Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν σήμερα με μικτά πρόσημα, με απώλειες περί του 0,7% στη Φρανκφούρτη, 0,3% στο Παρίσι και οριακή άνοδο 0,15% στο Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών που έκλεισε στα χαμηλά ημέρας, με απώλειες 2,18% στις 2.822,97 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Optima με πτώση 2,82% στα 10,34 ευρώ. Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank ακολούθησαν με απώλειες 2,70%μ ενώ Credia και Eurobank ολοκλήρωσαν με απώλειες 2,44% και 2,42% αντίστοιχα. Στο -1,90% το κλείσιμο για την Τρ. Κύπρου, στο -1,275 και τα 15,50 ευρώ το κλείσιμο της ΕΤΕ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,5 με 34 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 86 σε αρνητικό και 30 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισαν τα κέρδη 3,05% της Aktor στα 12,84 ευρώ και η άνοδος 1,71% της Coca-Cola HBC στα 53,50 ευρώ. Ενισχυμένη 0,70% ακολούθησε η μετοχή της Allwyn, ενώ άνοδο 0,52% σημείωσε η Metlen στα 42,30 ευρώ. Χωρίς μεταβολή το κλείσιμο της Motor Oil στα 38,80 ευρώ.

Στον αντίποδα η Cenergy υποχώρησε στα 24,16 ευρώ με απώλειες 7,79%. Σε αρνητικό έδαφος ακολούθησαν, πέραν των τραπεζών, οι Helleniq Energy (-3,37%), Viohalco (-2,29%), Τιτάν (-2,23%), ElvalHalcor (-2,10%) ΔΑΑ (-1,50%), Lamda Development (-1,24%), Jumbo (-1,16%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,08%). Με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% έκλεισαν οι Aegean (-0,94%), ΕΥΔΑΠ (-0,56%), ΔΕΗ (-0,52%) και ΟΤΕ (-0,11%).