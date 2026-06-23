Διεθνές sell off με βαρίδι την τεχνολογία

Πρώτο κύμα απωλειών στη Wall Street. Επεκτάθηκε στην Ασία με βουτιά 10% του Kospi της Νότιας Κορέας. Πτώση στην Ευρώπη. Κόκκινα τα futures Nasdaq 100 και S&P 500.

Ενεργοποιήθηκαν οι πωλητές στις αγορές παγκοσμίως την Τρίτη, κοκκινίζοντας τα ταμπλό με φόβους ότι οι μετοχές τεχνολογίας έχουν υπερβολικές αποτιμήσεις και ελλοχεύει ο κίνδυνος «φούσκας». Το πρώτο κύμα απωλειών παρατηρήθηκε χτες στη Wall Street και επεκτάθηκε σήμερα στην Ασία, καθώς ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε βουτιά 10% από το ιστορικό υψηλό του.

Το πτωτικό κύμα επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, με τον δείκτη Stoxx 600 Technology να ηγείται της πτώσης μετρώντας απώλειες 3,2%, σύμφωνα με το CNBC. Η κατασκευάστρια τσιπ STMicroelectronics και η ολλανδική κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών ASMI αποδυναμώνονται άνω του 7%, αποτελώντας προς στιγμήν τους μεγαλύτερους χαμένους της σημερινής συνεδρίασης.

Στη Σεούλ, οι τίτλοι για τους γίγαντες των τσιπ SK Hynix και Samsung Electronics διολίσθησαν άνω του 10%. Στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Wall Street, το ETF iShares Semiconductor σημειώνει απώλειες 5,9%. Τα futures του Nasdaq 100 -όπου μετέχουν οι Nvidia, Apple, Alphabet και Microsoft- αποδυναμώνονται 2,6%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 διολισθαίνουν 1,4%.

Η Intel και η Micron Technology ηγούνται του διευρυμένου προσυνεδριακού ξεπουλήματος μεταξύ των κατασκευαστών τσιπ στις προσυνεδριακές συναλλαγές των ΗΠΑ, με βουτιά 7,8% και 8,4% αντίστοιχα. Ακολουθεί η AMD με πτώση 6% και ο γίγαντας κατασκευής τσιπ, Nvidia, με κάθοδο 3%. Οι μετοχές εταιριών στον κλάδο της μνήμης, πολλές από τις οποίες σημειώνουν τριψήφια κέρδη φέτος, καταγράφουν απότομες απώλειες ενώ και η SpaceX είναι έτοιμη να πέσει κάτω από την τιμή εκκίνησης στην IPO της των 150 δολαρίων.

Η επιχείρηση του Έλον Μασκ σημειώνει απώλειες 4,5% καθώς μόνο χτες εξαϋλώθηκαν 400 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της. Οι κινεζικές μετοχές στο Χονγκ Κονγκ εισήλθαν επίσημα σε μια bear market. Βig Tech και Mag 7, τα βαριά χαρτιά των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών πλήττονται από τις αμφιβολίες για το εάν οι hyperscalers όπως η Alphabet μπορούν να δικαιολογήσουν τις κολοσσιαίες δαπάνες τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η προοπτική μιας λιγότερο ευνοϊκής νομισματικής πολιτικής από την Fed τροφοδοτεί επίσης την πτώση. «Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η τεχνολογία ήταν ο μόνος τομέας όπου οι επενδυτές έχουν αυξήσει τις συμμετοχές τους, επομένως κάποια αστάθεια και η αποκόμιση κερδών δεν θα πρέπει να αποτελούν έκπληξη», τόνισε η Μαρίγια Βαϊτμάνε, επικεφαλής της έρευνας μετοχών στην State Street Markets. Η προσοχή στρέφεται τώρα στα τριμηνιαία αποτελέσματα της Micron την Τετάρτη.

Η μετοχή της έχει την κορυφαία φετινή επίδοση στον δείκτη Philadelphia Semiconductor, με ράλι άνω του 300% από τον Ιανουάριο. Εν τω μεταξύ, το Brent υποχωρεί για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με απώλειες 0,77% διαπραγματευόμενο στα 77,40 δολάρια το βαρέλι. Οι traders ανακουφίζονται από τις ενδείξεις ότι συνομιλίες για μια συμφωνία διαρκείας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ξεκίνησαν με θετικό τρόπο, με την Ουάσινγκτον να εκδίδει άδεια 60 ημερών που επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο στη διεθνή αγορά.

«Η αγορά φαίνεται να ανησυχεί περισσότερο για την υποαπόδοση των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας εν μία νυκτί, ενώ δεν βλέπει τη αισιόδοξη πλευρά από τις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου», διαπίστωσε ο Ροντρίγκο Κατρίλ, στρατηγικός αναλυτής στην National Australia Bank Ltd. στο Σίδνεϊ. «Σίγουρα υπάρχει μια έντονη αποστροφή προς το ρίσκο» πρόσθεσε.