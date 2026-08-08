Ισραηλινά ΜΜΕ: Σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ - Σύντομα μπορεί να είναι νεκρός

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν παραμένει άφαντος, με την απουσία του να ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτές τις εικασίες.

Η κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς ισραηλινά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ότι «ο κόσμος θα μπορούσε σύντομα να πληροφορηθεί τον θάνατό του».

Από τότε που ανέλαβε την ηγεσία, μετά τον θάνατο του πατέρα του σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μοτζταμπά έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το Ιράν διέψευδε τις αναφορές που αμφισβητούσαν την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, νέες πληροφορίες από το Ισραήλ υποστηρίζουν ότι σήμερα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και έχει νοσηλευτεί.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Channel 14, η κατάσταση του Χαμενεΐ είναι «εξαιρετικά κρίσιμη». Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε πηγές μέσα από το Ιράν.

Το δημοσίευμα αναφέρθηκε επίσης σε πληροφορίες του IranWire, το οποίο επικαλέστηκε πηγές που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και οι οποίες διατύπωσαν, σε γενικές γραμμές, παρόμοιους ισχυρισμούς.

Το IranWire επικαλέστηκε δύο πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει συναντήσει κανένα μέλος της κυβέρνησης από την αμερικανική επίθεση στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Πηγή δήλωσε ότι θα μπορούσε να «πεθάνει ανά πάσα στιγμή» και ότι οι πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του κυκλοφορούν ήδη στα ανώτατα επίπεδα της ιρανικής ηγεσίας.

Πηγή που βρίσκεται κοντά στο υπουργικό συμβούλιο του Πεζεσκιάν φέρεται να δήλωσε ότι η σωματική του κατάσταση είναι κακή.

«Δεν θα μας εξέπληττε αν σύντομα ακούγαμε την είδηση του μαρτυρίου του», δήλωσε η πηγή.

Το Ιράν απορρίπτει τις αναφορές

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν στο παρελθόν διαψεύσει όλες τις αναφορές που υποστήριζαν ότι ο Χαμενεΐ έχει καταστεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, λέγοντας ότι τα τραύματά του από το πλήγμα του Φεβρουαρίου δεν ήταν σοβαρά.

Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναγνώρισε πρόσφατα ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη είναι αυτή τη στιγμή «πολύ δύσκολη».

Παράλληλα, επέμεινε ότι ο Χαμενεΐ εξακολουθεί να αποτελεί πηγή δύναμης για την κυβέρνηση.

«Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά σε κάθε περίπτωση, η παρουσία του αποτελεί για εμάς μια πολύ μεγάλη πηγή δύναμης, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε συνέντευξή του στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στη συνέχεια, υπερασπίστηκε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, λέγοντας ότι είχε πραγματοποιήσει μαζί του παραγωγικές συναντήσεις και περιγράφοντάς τον ως άνθρωπο με «πολύ ορθή κρίση και λογική».

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απουσία του Χαμενεΐ από τη δημόσια ζωή έχει τροφοδοτήσει τις εικασίες τόσο μεταξύ περιφερειακών όσο και διεθνών παρατηρητών.

Προηγούμενες αναφορές υποστήριζαν ότι είχε υποστεί σοβαρά τραύματα κατά τη διάρκεια των πληγμάτων, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι εξακολουθεί να εποπτεύει τις υποθέσεις της χώρας.

Παράλληλα, δυτικές πηγές πληροφοριών, καθώς και πηγές προσκείμενες στην αντιπολίτευση, έχουν επίσης υποστηρίξει επανειλημμένα ότι υπέστη σοβαρούς ή παραμορφωτικούς τραυματισμούς κατά τα πλήγματα.

Η απουσία του από δημόσιες εμφανίσεις ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτές τις εικασίες.