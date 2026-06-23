Ευρωαγορές: Ισχυρές πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας

Αρνητικό κλίμα επικρατεί στα ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Τρίτη, με τον τεχνολογικό τομέα να σημειώνει σημαντικές απώλειες.

Αρνητικό κλίμα επικρατεί στα ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές την Τρίτη, με τον τεχνολογικό τομέα να σημειώνει σημαντικές απώλειες, την ώρα που οι επενδυτές παρακολουθούν πάντα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολό και την αποκατάσταση του εφοδιασμού με πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ στο επίκεντρο σήμερα θα βρεθούν πολλά μάκρο στοιχεία από την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 0,90% στις 633,54 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολισθαίνει 1,10% στις 6.241,86 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημειώνει πτώση 1,35% στις 24.801 μονάδες, ο FTSE 100 υποχωρεί σήμερα κατά 0,67% στις 10.367 μονάδες. ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,85% στις 8.327 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 0,97% στις 52.288 μονάδες ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται στο -0,34% στις 19.504 μονάδες.

Οι εταιρείες τεχνολογίας υποχωρούν τουλάχιστον κατά 2,5%, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των βιομηχανιών, συνεχίζοντας στους ρυθμούς της παγκόσμιας tech πτώσης, η οποία έριξε χθες και τον Nasdaq στην Wall Street.

Οι αγορές συνεχίζουν να αξιολογούν τις πολιτικές επιπτώσεις της παραίτησης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ωστόσο οι αναλυτές σημειώνουν ότι η συγκρατημένη αντίδραση, ειδικά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, δείχνει οι αγορές έχουν αποδεχθεί τον Άντι Μπέρναμ ως τον βασικό υποψήφιο για να αναλάβει την πρωθυπουργία.

Την ίδια ώρα, οι αναλυτές προσπαθούν να καταγράψουν τις πληθωριστικές επιπτώσεις της τρίμηνης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή η οποία συνεχίζει να αντηχεί παγκοσμίως. Η κυρίαρχη ανησυχία είναι το πόση ζημιά έχει ήδη ενσωματωθεί στις τιμές καταναλωτή - και πόσες ακόμη αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να αναγκαστεί να πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι traders αναμένουν τα στοιχεία του PMI του Ιουνίου αργότερα σήμερα, μια βασική ένδειξη για τη δραστηριότητα στην ευρωζώνη, μετά τα σχόλια της Προέδρου Christine Lagarde ότι το σοκ του πληθωρισμού είναι «μεγάλο, αλλά όχι ακόμη αρκετά μεγάλο» για να ανατρέψει τις μακροπρόθεσμες ποσδοκίες. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία δευτερογενών επιπτώσεων που θα δικαιολογούσαν την ανάγκη να εφαρμοστούν πιο αυστηρά μέτρα.