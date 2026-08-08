ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης - Αγνόησε τον Τραμπ για το Ιράν

Δεν συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο έκτακτα κονδύλια για τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και ορισμένες διατάξεις μιας αμφιλεγόμενης πρότασης για την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αποτρέποντας ένα δυνητικά επιζήμιο shutdown, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, αγνόησε τις εκκλήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμπεριληφθούν στο ίδιο νομοσχέδιο έκτακτα κονδύλια για τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και ορισμένες διατάξεις μιας αμφιλεγόμενης πρότασης για την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων.

Οι γερουσιαστές ψήφισαν 90-6 υπέρ της νομοθεσίας, η οποία θα επιτρέψει στην αμερικανική κυβέρνηση να συνεχίσει να λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου, την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας, Susan Collins, η οποία δίνει δύσκολη μάχη για την επανεκλογή της στο Μέιν, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «σημαντικό βήμα προς την αποτροπή ενός επιζήμιου shutdown, το οποίο πλήττει μόνο ζωτικής σημασίας προγράμματα και ομοσπονδιακούς εργαζομένους». Όπως είπε, το νομοσχέδιο υποστηρίζεται από την κυβέρνηση.

Το προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης πέρασε αφού η Γερουσία αφαίρεσε μια προσπάθεια να δοθεί παράταση ενός μήνα στην εφαρμογή νέων κανονισμών για την κάνναβη, την οποία είχε ζητήσει ο Λευκός Οίκος. Η παράταση θα βοηθούσε εταιρείες που παράγουν προϊόντα κάνναβης με χαμηλές ποσότητες ψυχοδραστικών ουσιών.

Οι γερουσιαστές απέρριψαν επίσης τις απαιτήσεις του προέδρου να συμπεριληφθούν νέοι περιορισμοί στην ψηφοφορία, τους οποίους οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες έχουν παραδεχθεί ότι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψήφους για να περάσουν.

Το προσωρινό νομοσχέδιο κατευθύνεται πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία αναμένεται να το εξετάσει όταν οι βουλευτές επιστρέψουν στις 31 Αυγούστου.

Το νομοσχέδιο της Γερουσίας περιλαμβάνει απαγόρευση ενός κανονισμού του Λευκού Οίκου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατεύθυνση ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων αποκλειστικά σε πολιτείες που στηρίζουν τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ διασφαλίζει επίσης ότι η συνοριοφυλακή δεν θα μπορεί να λάβει υψηλότερη χρηματοδότηση μέσω ενός νομικού παραθύρου.

«Οι Δημοκρατικοί συνάδελφοί μου κι εγώ ασκήσαμε πολύ μεγάλη πίεση και εξασφαλίσαμε μια σημαντική διάταξη που εμποδίζει το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού να εφαρμόσει τον διεφθαρμένο νέο κανονισμό του για τις επιχορηγήσεις», δήλωσε στο βήμα της Γερουσίας η Δημοκρατική γερουσιαστής Patty Murray.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που ζήτησε ο Λευκός Οίκος, οι οποίες επιτρέπουν να προχωρήσουν κατά τη διάρκεια της προσωρινής χρηματοδότησης μια σειρά από έργα, μεταξύ άλλων και προγράμματα που αφορούν στρατιωτικό εξοπλισμό.

Η σχετικά ομαλή πορεία του νομοσχεδίου έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις τεράστιες πολιτικές συγκρούσεις που οδήγησαν στο ιστορικά μακροχρόνιο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το περασμένο φθινόπωρο, καθώς και σε ένα πιο περιορισμένο shutdown του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) την περασμένη άνοιξη.

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές, των οποίων οι ψήφοι είναι απαραίτητες για να αποτραπεί το filibuster, απέτυχαν να υποχρεώσουν τους Ρεπουμπλικανούς να παρατείνουν τις επιδοτήσεις του Obamacare που λήγουν το φθινόπωρο. Επίσης, δεν κατάφεραν να υποχρεώσουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να επιβάλει νέους περιορισμούς στις επιχειρήσεις ελέγχου μεταναστών και τις εφόδους για συλλήψεις κατά τη διάρκεια του shutdown του DHS.

Οι ηγετικοί Δημοκρατικοί εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πολιτικό όφελος από την πρόκληση ενός ακόμη shutdown πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν σε δημοψήφισμα για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται την οικονομία.

Ο Λευκός Οίκος έχει πιέσει τη Γερουσία να εγκρίνει ξεχωριστά περίπου 70 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν, όμως οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν για μια παρατεταμένη καλοκαιρινή διακοπή εργασιών χωρίς να έχουν εγκρίνει τα συγκεκριμένα κονδύλια.