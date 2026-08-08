Τουρνάς: Το ΠΣ αντιμετώπισε πρωτοφανείς ακραίες συνθήκες

Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, αναφέρει ο υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι ιδιαίτερα δύσκολες επιχειρησιακές συνθήκες που επικράτησαν κατά το προηγούμενο δεκαήμερο και η πρόγνωση για νέο κύμα ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες αποτέλεσαν το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που συγκλήθηκε παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις πρωτοφανείς ακραίες συνθήκες που αντιμετώπισε το Πυροσβεστικό Σώμα το προηγούμενο διάστημα, από τις πυρκαγιές στην Πάρο και τη νότια Κρήτη έως τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας. Όπως υπογράμμισε, σε πολλές περιπτώσεις οι θυελλώδεις άνεμοι και οι ακραίες αναταράξεις δεν επέτρεψαν την επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα το κύριο βάρος της αντιμετώπισης να επωμιστούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση των πυρκαγιών στη νότια Κρήτη, όπου επί ημέρες οι άνεμοι και οι ισχυρές αναταράξεις δεν επέτρεψαν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Σε όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων δεν πραγματοποιήθηκαν εναέριες ρίψεις, ενώ μόνο την τελευταία ημέρα, όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν, δύο εναέρια μέσα πραγματοποίησαν διαβροχές, σε μία πυρκαγιά που είχε ήδη περιοριστεί χάρη στην επίμονη προσπάθεια των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας, όπου η ένταση των ανέμων δημιούργησε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, με τη φωτιά να αναπτύσσεται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από την εκδήλωση της πυρκαγιάς έως και το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, 51 εναέρια μέσα έλαβαν εντολή να επιχειρήσουν στο μέτωπο, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν ρίψεις, καθώς οι ακραίοι άνεμοι και οι αναταράξεις δεν επέτρεπαν ούτε την ασφαλή υδροληψία ούτε την εκτέλεση βολών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη. Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη οργανωμένη απομάκρυνση κατοίκων από τον Άγιο Βασίλειο, ενώ στον ορεινό όγκο του Κιθαιρώνα, όπου η συμπεριφορά της πυρκαγιάς ήταν ακραία, οι πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να συγκρατήσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του προς κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, η ταχύτητα και η ένταση της πυρκαγιάς προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, όπου κάηκαν κατοικίες, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της απειλής που αντιμετώπισαν οι επιχειρούσες δυνάμεις. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, ο μηχανισμός παρέμεινε διαρκώς στο πεδίο, με συνεχείς αναδιατάξεις δυνάμεων και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, αντιμετωπίζοντας μία από τις δυσκολότερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.

«Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού», επισήμανε ο Υπουργός, τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των επιστημόνων της Επιτροπής, από αύριο Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα αναμένονται εκ νέου πολύ ισχυροί βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Παράλληλα, στη δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι απολύτως προετοιμασμένος απέναντι στο νέο κύμα ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες.