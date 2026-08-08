Marfin: Επιμένει ο δικηγόρος της 46χρονης για την ταυτοποίηση - «Η ίδια εξέταση είχε γίνει και το 2022»

Η 46χρονη, αναμένεται να περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να απολογηθεί.

Κατηγορηματικός πως τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία, που συνδέουν την 46χρονη κατηγορούμενη με την επίθεση στη Marfin, δεν στέκουν, είναι ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, όπως δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, αλλά μόνο «περιορισμένη προσομοίωση» σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ αποκάλυψε ότι η ίδια είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022.

Η 46χρονη, η οποία ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία, ταξίδεψε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενόψει του εντάλματος που εκκρεμούσε σε βάρος του ονόματός της.

Αναμένεται να περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να απολογηθεί.

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