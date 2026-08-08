ΙΣΑ: Ζητά άμεση αναστολή της υποχρεωτικής καταχώρισης αποτελεσμάτων στο Ψηφιακό Αποθετήριο

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συνάντηση με ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες που έχει δεχθεί από ιατρούς, εργαστηριακούς ιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία, απέστειλε επιστολή στο διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Α.Ζαμανη, με την οποία ζητά την άμεση αναστολή της εφαρμογής της υποχρεωτικής καταχώρισης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο ως προϋπόθεση για την αποζημίωση των παρόχων, έως ότου διασφαλιστούν οι αναγκαίες τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ ζητά την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, την ΗΔΙΚΑ και την ΠΟΣΙΠΥ, προκειμένου να εξεταστούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και να συμφωνηθεί ένα ρεαλιστικό και ασφαλές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νέου συστήματος.

Σχολιάζοντας το θέμα ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στηρίζει την ψηφιακή αναβάθμιση του συστήματος Υγείας και κάθε μεταρρύθμιση που μπορεί να συμβάλει στη διαφάνεια, στην καλύτερη οργάνωση και στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ωστόσο, καμία νέα διαδικασία δεν μπορεί να εφαρμόζεται χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί η τεχνική ετοιμότητα, η λειτουργικότητα και η ουσιαστική ενημέρωση των ανθρώπων που καλούνται να την εφαρμόσουν».

Ειδικότερα, στην επιστολή του ΙΣΑ αναφέρονται τα εξής:

« Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έγινε αποδέκτης έντονων και απολύτως δικαιολογημένων διαμαρτυριών από ιατρούς, εργαστηριακούς ιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και πολυϊατρεία σχετικά με την επικείμενη εφαρμογή της υποχρεωτικής καταχώρισης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο ως προϋπόθεση αποζημίωσης των παρόχων.

Παρά τη σημασία του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων υγείας, η εφαρμογή ενός τόσο εκτεταμένου και τεχνικά σύνθετου εγχειρήματος προϋποθέτει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων, επαρκή χρόνο προσαρμογής και σαφείς τεχνικές προδιαγραφές.

Από τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη μας προκύπτει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα ως προς:

Τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των εργαστηρίων με την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, την αντιστοίχιση και κωδικοποίηση των εξετάσεων, τη διασφάλιση της ορθότητας των μεταδιδόμενων δεδομένων, τον αναγκαίο χρόνο ελέγχου και δοκιμαστικής λειτουργίας, την αποφυγή λαθών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αδικαιολόγητες περικοπές ή καθυστερήσεις στην αποζημίωση των παρόχων.

Επιπλέον, η εφαρμογή ενός νέου συστήματος χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους εκπροσώπους των ιατρών και των εργαστηριακών φορέων ενέχει τον κίνδυνο σοβαρών δυσλειτουργιών, οι οποίες τελικώς θα επηρεάσουν τόσο τους παρόχους όσο και τους ασφαλισμένους πολίτες.

Για τους λόγους αυτούς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητεί:

Πρώτον, την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας μεταξύ της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ και της ΠΟΣΙΠΥ, προκειμένου να εξετασθούν αναλυτικά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και να συμφωνηθεί ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Δεύτερον, την αναστολή εφαρμογής της υποχρεωτικότητας καταχώρισης των αποτελεσμάτων στο Ψηφιακό Αποθετήριο μέχρι να ολοκληρωθεί η αναγκαία τεχνική προετοιμασία και να διασφαλισθεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του συστήματος.

Τρίτον, τη σύσταση κοινής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του Υπουργείου Υγείας, του ΙΣΑ και των επαγγελματικών ενώσεων των εργαστηριακών ιατρών, ώστε να επιλυθούν τα τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα πριν από την οριστική ενεργοποίηση της διαδικασίας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υποστηρίζει κάθε προσπάθεια ψηφιακής αναβάθμισης του συστήματος υγείας. Ωστόσο, η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος προϋποθέτει συνεργασία, επαρκή προετοιμασία και λειτουργικές λύσεις που δεν θα δημιουργήσουν δυσανάλογα βάρη στους ιατρούς και στους παρόχους υγείας ούτε θα θέσουν σε κίνδυνο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας και τον ορισμό συνάντησης το συντομότερο δυνατόν.»

