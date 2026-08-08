Situational Awareness: Συρροή επενδυτών παρότι το hedge fund βρέθηκε στα όρια της κατάρρευσης

Πάντως το fund του 20χρονου Leopold Aschenbrenner που κινείται στον χώρο της ΑΙ, ενημέρωσε ότι δεν δέχεται νέα κεφάλαια προς το παρόν.

Μία εβδομάδα αφότου το hedge fund του Leopold Aschenbrenner, το Situational Awareness, βρέθηκε στα πρόθυρα κατάρρευσης, ο ίδιος έχει ήδη αρχίσει να δέχεται αιτήματα από επενδυτές που θέλουν να τοποθετήσουν περισσότερα κεφάλαια στο επενδυτικό ταλέντο της τεχνητής νοημοσύνης.

Το fund του έχει καταγράψει τις τελευταίες ημέρες έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές της Silicon Valley που θέλουν να στηρίξουν τον 20χρονο διαχειριστή hedge fund, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση και ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα των συζητήσεων. Μέχρι στιγμής, η Situational Awareness έχει ενημερώσει τους επενδυτές ότι δεν δέχεται νέα κεφάλαια προς το παρόν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι θα αποτελέσει σημαντική παρουσία στη Silicon Valley για πολύ καιρό ακόμη», δήλωσε την Πέμπτη ο Pat Grady, εταίρος της Sequoia Capital, σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television, όταν ρωτήθηκε για την αναταραχή στη Situational Awareness.

Οι συνέπειες της οριακής κατάρρευσης της Situational Awareness αναδεικνύουν το έντονο χάσμα μεταξύ της Silicon Valley και του κόσμου των χρηματοπιστωτικών αγορών. Για τη Wall Street, ήταν μια στιγμή κατά την οποία ένα αστέρι της τεχνητής νοημοσύνης αναγκάστηκε να μάθει τους κινδύνους της μόχλευσης και να περιορίσει το ρίσκο. Για πολλούς όμως στη Silicon Valley, το λάθος του αποτέλεσε απλώς μια ευκαιρία να αγοράσουν στην πτώση της αγοράς (buy the dip) και να συνεχίσουν να στηρίζουν τον πρώην ερευνητή της OpenAI που έγινε επενδυτής.

«Η Silicon Valley και η Wall Street αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο», δήλωσε ο Gygmy Gonnot, επίκουρος καθηγητής στη Stern School of Business του New York University και managing director της Focus Investment Group. «Στον πυρήνα της, η Silicon Valley ανταμείβει το να έχεις σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τις τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την οικονομία, ενώ η Wall Street ανταμείβει την επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων προσαρμοσμένων στον κίνδυνο, με παράλληλη διατήρηση του κεφαλαίου».

Ερωτήματα από τη Wall Street

Για πολλούς στη Wall Street, η θεαματική πτώση του Aschenbrenner από το επενδυτικό βάθρο δεν αποτέλεσε έκπληξη. Ο κλάδος είναι γεμάτος παραδείγματα funds που έκαναν όλες τις σωστές επενδυτικές επιλογές, μόνο και μόνο για να καταστραφούν από τις βασικές αρχές διαχείρισης ενός hedge fund.

Από την κατάρρευση της Long-Term Capital Management στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως την κατάρρευση της Archegos Capital Management, η υπερβολική χρήση δανεισμού έχει συνήθως διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

Από την αρχή ακόμη, τμήματα της Wall Street είχαν κάποιες επιφυλάξεις για το hedge fund του Aschenbrenner. Η εταιρεία του διέφερε από τους ανταγωνιστές της, καθώς οι περισσότεροι χρηματοδότες της ήταν εύποροι ιδιώτες και family offices στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, σε αντίθεση με τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε πιο καθιερωμένες εταιρείες.

Ενώ εταιρείες όπως η Goldman Sachs Group, η JPMorgan Chase και η Bank of America ήταν πρόθυμες να προσφέρουν μόχλευση στο fund του Aschenbrenner, άλλες είχαν κατά καιρούς εκφράσει επιφυλάξεις.

Ο βραχίονας prime brokerage της Barclays αρνήθηκε να αναλάβει τη Situational Awareness ως πελάτη τις εβδομάδες πριν από την κατάρρευσή της, λόγω ανησυχιών για την υπερέκθεσή της σε έναν μόνο κλάδο, είχε μεταδώσει προηγουμένως το Bloomberg News.

Η Morgan Stanley είχε επίσης απορρίψει αρχικά την ευκαιρία να αναλάβει τη Situational Awareness ως πελάτη του τμήματος prime brokerage κατά την έναρξη λειτουργίας του fund, επικαλούμενη την έλλειψη εμπειρίας του Aschenbrenner, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση και ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Πιο πρόσφατα, ωστόσο, η τράπεζα άλλαξε στάση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, και σχεδίαζε να εντάξει το fund ως πελάτη prime brokerage τις επόμενες εβδομάδες. Εκπρόσωπος της Morgan Stanley αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Situational Awareness ανήκε σε μια εξειδικευμένη ομάδα hedge funds που επικεντρώνονται σχεδόν αποκλειστικά στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Παρότι οι μετοχές του κλάδου παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα, η άνοδος της AI έχει συμβάλει στην εντυπωσιακή ανάπτυξη ορισμένων funds.

Η ανταγωνιστική Value Aligned Research Advisors, στην ομάδα της οποίας περιλαμβάνονται πρώην στελέχη της BlackRock και της Hudson River Trading, είχε υπό διαχείριση περισσότερα από 26 δισ. δολάρια στο τέλος Ιουνίου.

Ένα fund τεχνητής νοημοσύνης που διαχειρίζεται η εταιρεία είχε καταγράψει άνοδο περίπου 194% από την αρχή του έτους έως τα τέλη Ιουνίου, ξεπερνώντας κατά πολύ την αύξηση σχεδόν 10% του S&P 500, σύμφωνα με έγγραφο επενδυτή που είδε το Bloomberg News.

Εκπρόσωπος της VAR Advisors αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ακόμη και ορισμένοι από αυτούς τους επενδυτές είδαν τα σημάδια της επερχόμενης αναταραχής. Ένα fund που διατηρεί παρόμοιες θέσεις με τη Situational Awareness άρχισε να τοποθετεί αντισταθμιστικές θέσεις (hedges), φοβούμενο ότι η εταιρεία του Aschenbrenner θα αναγκαζόταν να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει την υπόθεση.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: είχαμε υπερβολικά συγκεντρωμένες θέσεις και υπερβολικά πολυσύχναστες θέσεις (crowded positions)», οι οποίες ήταν επίσης «υπερβολικά μοχλευμένες», δήλωσε την Τρίτη στο Bloomberg TV ο Bob Sloan, ιδρυτής της S3 Partners.

Μετά από μια ταραχώδη περίοδο — η οποία περιλάμβανε και τον γάμο του Aschenbrenner το Σάββατο - η Wall Street έχει πλέον μια αίσθηση ηρεμίας.

Ο Aschenbrenner δήλωσε σε επιστολή προς τους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα ότι αφαίρεσε όλη τη μόχλευση από το fund του, πράγμα που σημαίνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες prime brokerage των τραπεζών για να ενισχύει τις επενδυτικές του θέσεις μέσω δανεισμού.

«Αυτές ήταν πολύ δαπανηρές πληγές, αλλά είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω ότι θα αποτελέσουν ανεκτίμητα μαθήματα για τον οργανισμό μας και για εμένα προσωπικά, καθώς προχωράμε μπροστά», δήλωσε ο Aschenbrenner στην επιστολή.

Στοιχήματα στην AI

Για να είμαστε δίκαιοι, η κατάρρευση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης τον περασμένο μήνα ήταν τόσο έντονη, ώστε ακόμη και τα μεγαλύτερα hedge funds δεν έμειναν ανεπηρέαστα.

Η Millennium Management, ένας κολοσσός στον χώρο των hedge funds με στρατηγικές πολλαπλών επενδύσεων, κατέγραψε απώλειες 2,1% τον Ιούλιο, ενώ η Point72 Asset Management υποχώρησε κατά 3,3%, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το hedge fund της Altimeter Capital Management, το οποίο διαχειρίζεται ένα σχετικά συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο, κατέγραψε πτώση 11% τον περασμένο μήνα.

Τώρα, καθώς ο Aschenbrenner χαράζει μια νέα πορεία για το hedge fund του, θα πρέπει να πείσει τη Wall Street να του επαναφέρει τη δυνατότητα χρήσης μόχλευσης, εάν θέλει να επιστρέψει στις αποδόσεις που κατέγραφε νωρίτερα φέτος.

