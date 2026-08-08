Ρωσία: Έπληξε φορτηγό πλοίο με όπλα για την Ουκρανία ανοιχτά της Οδησσού

Το Κίεβο δεν σχολίασε την είδηση που μετέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Ρωσικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) έπληξε φορτηγό πλοίο που μετέφερε όπλα για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα ανατολικά της Οδησσού στις 7 Αυγούστου, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Το πρακτορείο δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την πρόκληση οποιασδήποτε βλάβης.

Το Reuters δεν ήταν μέχρι στιγμής σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από ανεξάρτητη πηγή και προς το παρόν δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο από την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ