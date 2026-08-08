Αυξάνεται η ανησυχία της τουρκικής κυβέρνησης μετά την έξαρση των ρωσικών και ουκρανικών επιθέσεων εναντίον πλοίων στην περιοχή.

Η Τουρκία περιορίζει την εμπορική ναυσιπλοΐα προς τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, καθώς αυξάνεται η ανησυχία της κυβέρνησης μετά την έξαρση των ρωσικών και ουκρανικών επιθέσεων εναντίον πλοίων στην περιοχή.

Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών έχει ενημερώσει αρκετά πλοία που κατευθύνονται προς το Νοβοροσίσκ της Ρωσίας - σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου και σιτηρών - ότι επί του παρόντος δεν εκδίδει άδειες διέλευσης για τέτοια ταξίδια ή ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει τις αιτήσεις διέλευσης μέσω των Δαρδανελίων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει καμία εξήγηση για την απόφαση, πρόσθεσαν, ζητώντας να μην κατονομαστούν επειδή οι πληροφορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η κίνηση αυτή περιορίζει ουσιαστικά τη ροή πλοίων προς τη Μαύρη Θάλασσα, όπου η έξαρση των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων, μεταξύ άλλων και τουρκικής ιδιοκτησίας, έχει οδηγήσει την Άγκυρα να ζητήσει αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών στην Άγκυρα, το οποίο δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι μέλη πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων και Τούρκοι πολίτες, τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις με drones εναντίον δύο πλοίων τουρκικής ιδιοκτησίας.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και ιδιαίτερα τα αντιμαχόμενα μέρη, να εφαρμόσουν επειγόντως συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του την Τρίτη, προσθέτοντας ότι μια κλιμάκωση θα είχε «πολυδιάστατες αρνητικές συνέπειες», μεταξύ άλλων και για την επισιτιστική ασφάλεια.

Ορισμένα πλοία έχουν ενημερωθεί ότι ο περιορισμός ισχύει επίσης για πλοία με προορισμό την Ουκρανία, ανέφεραν οι πηγές, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κίνηση αυτή απειλεί να προσθέσει ένα νέο πρόβλημα στο παγκόσμιο εμπόριο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ροές πετρελαίου έχουν ήδη διαταραχθεί σημαντικά λόγω του πολέμου στο Ιράν και της μείωσης των όγκων μεταφοράς μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η εντεινόμενη αντιπαράθεση και οι επιθέσεις από τη Ρωσία και την Ουκρανία έχουν επίσης προκαλέσει ανησυχία για τις προμήθειες από τη σιτοπαραγωγό περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών του σιταριού σε υψηλό δύο ετών τον Ιούλιο.

Πλοία με προορισμό βουλγαρικά ή τουρκικά λιμάνια συνέχιζαν να κατευθύνονται βόρεια μέσω των Δαρδανελίων έως τη 1 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.