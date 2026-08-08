Ιταλία: Όλες οι πόλεις στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για καύσωνα

Για πρώτη φορά φέτος, και οι 27 πόλεις που παρακολουθούνται από το ιταλικό υπ. Υγείας θα βρίσκονται σε «κόκκινο» επίπεδο 3. Στους 48 βαθμούς ο υδράργυρος στη Νάπολη.

Η Ιταλία έθεσε όλες τις μεγάλες πόλεις της στο υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για καύσωνα, καθώς ένα παρατεταμένο κύμα ζέστης ανεβάζει τις θερμοκρασίες κοντά στους 40°C και οι αρχές προειδοποιούν για κινδύνους τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες.

Για πρώτη φορά φέτος, και οι 27 πόλεις που παρακολουθούνται από το ιταλικό υπουργείο Υγείας θα βρίσκονται σε «κόκκινο» επίπεδο 3, το οποίο αφορά συνθήκες ακραίου καύσωνα που μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρο τον πληθυσμό.

Μάλιστα, στη Νάπολη το θερμόμετρο έφτασε τους 48 βαθμούς, θερμοκρασία που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για την πόλη του ιταλικού νότου.

Η προειδοποίηση σε εθνικό επίπεδο έρχεται καθώς χιλιάδες τουρίστες κάνουν διακοπές σε ολόκληρη την Ιταλία, κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες καλοκαιρινές περιόδους που αναμένονται στη χώρα, με σχεδόν 172 εκατομμύρια τουριστικές αφίξεις να προβλέπονται για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Το ημερήσιο δελτίο καύσωνα του υπουργείου δείχνει ότι δημοφιλείς προορισμοί, μεταξύ άλλων η Ρώμη, το Μιλάνο, η Φλωρεντία, η Βενετία, η Νάπολη, η Μπολόνια, το Παλέρμο, το Κάλιαρι και το Μπάρι, θα βρίσκονται όλοι στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν την άμεση έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα μεταξύ 11:00 και 18:00, να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν, να πίνουν άφθονο νερό και να αποφεύγουν το αλκοόλ, τα ζαχαρούχα ποτά και τα βαριά γεύματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το επίπεδο 3 σηματοδοτεί συνθήκες καύσωνα που ενδέχεται να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ακόμη και «υγιών, δραστήριων ανθρώπων», ενώ οι κίνδυνοι αυξάνονται όσο παρατείνεται η περίοδος των ακραία υψηλών θερμοκρασιών.

