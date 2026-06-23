Κατοχύρωση κερδών στη Λεωφόρο Αθηνών

Προς τις 2.480 μονάδες υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη, μετά τη χθεσινή κίνηση της αγοράς σε νέα πολυετή υψηλά.

Upd. 13:58

Προς τις 2.470-2.480 μονάδες υποχωρεί την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν κέρδη, μετά τη χθεσινή κίνηση της αγοράς σε νέα πολυετή υψηλά.

Ο τζίρος λίγο πριν τις 13:00 διαμορφώνεται ήδη σε 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ωστόσο τα 152,46 εκατ. ευρώ αφορούν το placement στην Cenergy και 56,92 εκατ. ευρώ αφορούν πακέτα στη ΔΕΗ.

Το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό διαπραγματεύεται με αρνητικό πρόσημο, ενώ είναι ενδεικτικό ότι μόλις πέντε μετοχές τις μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινούνται ανοδικά.

Εκτός συνόρων, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει θολή και επικρατεί σύγχυση μεταξύ των πλοιοκτητών, σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, σχετικά με το αν θα πρέπει να ακολουθούν τις ιρανικές ή τις αμερικανικές οδηγίες για τη διέλευση από τα στενά. Το αποτέλεσμα είναι μια αργή αύξηση του όγκου της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, αν και οι επενδυτές δεν ανέμεναν ούτως ή άλλως ταχεία ομαλοποίηση.

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται, ενώ οι ΗΠΑ εξέδωσαν άδεια διάρκειας 60 ημερών, η οποία επιτρέπει στο Ιράν να πωλεί πετρέλαιο στη διεθνή αγορά, σηματοδοτώντας μια σημαντική χαλάρωση των μακροχρόνιων κυρώσεων. Η προοπτική επανεισόδου του ιρανικού αργού στις παγκόσμιες αγορές άσκησε πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου στη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, η τιμή του Brent συνεχίζει πτωτικά, και σήμερα κινείται μεταξύ 76 και 78 δολαρίων το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι S&P 500 και Nasdaq υποχώρησαν, με τις τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται των απωλειών. Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινούνται πτωτικά, με απώλειες περί του 1,25 στη Φρανκφούρτη, 0,8% στο Παρίσι και 0,4% στο Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.482,52 μονάδες με απώλειες 0,74%, κινούμενος πτωτικά από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο δείκτης των τραπεζών επίσης υποχωρεί, με απώλειες 1,68% στις 2.837,21 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Alpha Bank με πτώση 2,07% στα 4,06 ευρώ, ενώ Optima και Credia ακολουθούν με απώλειες 1,97% και 1,79% αντίστοιχα. Στο -1,67% διαπραγματεύεται η Τρ. Πειραιώς, ενώ ΕΤΕ και Τρ. Κύπρου υποχωρούν 1,37% και 1,15%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2,4 με 34 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 82 σε αρνητικό και 34 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζουν τα κέρδη 2,47% της Coca-Cola HBC στα 53,90 ευρώ, καθώς και η άνοδος 1,12% της Aktor στα 12,60 ευρώ. Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται οι Metlen (+0,71%), Allwyn (+0,37%) και Motor Oil (+0,10%), ενώ ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται αμετάβλητος στα 18,93 ευρώ.

Στον αντίποδα η Cenergy υποχωρεί στα 24,44 ευρώ με απώλειες 6,72%. Σε αρνητικό έδαφος ακολουθούν, πέραν των τραπεζών, οι ΕΥΔΑΠ (-2,80%), Τιτάν (-1,58%), Helleniq Energy (-1,46%), Viohalco (-1,37%) και Aegean (-1,18%).