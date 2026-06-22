«Βουτιά» άνω του 3% στο Brent με φόντο το αμερικανικό «πράσινο φως» για το ιρανικό πετρέλαιο

Tα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, υποχώρησαν κατά 3,49% στα 77,76 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI σημείωσαν πτώση 1,84% στα 75,19 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου κατρακύλησαν τη Δευτέρα, αφότου το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε τις πωλήσεις ιρανικού αργού πετρελαίου έως και τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησαν κατά 3,8% στα 77,51 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI σημείωσαν πτώση 2,56% στα 74,64 δολάρια ανά βαρέλι.

Την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές του «μαύρου χρυσού» μειώθηκαν περισσότερο από 8%, με ελπίδες για περισσότερη προσφορά από την απελευθέρωση φορτίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο και την πιθανή άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο.

Νωρίτερα σήμερα, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε άδεια διάρκειας 60 ημερών που επιτρέπει την παραγωγή, την παράδοση και την πώληση ιρανικού πετρελαίου. Η άδεια επιτρέπει την εισαγωγή ιρανικού αργού στις ΗΠΑ. Η πληρωμή για το πετρέλαιο μπορεί να γίνει σε δολάρια.

Η έγκριση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν σημείωσαν «μεγάλη πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στην Ελβετία.

Οι μεσολαβητές, το Κατάρ και το Πακιστάν, δήλωσαν ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι μεσολαβητές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συνεχίσουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα συγκροτήσουν μια επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επίβλεψη της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για νέα στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, η οποία προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της εύθραυστης προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του «μαύρου χρυσού» σημείωσαν άνοδο λόγω των ανανεωμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η Goldman Sachs επισήμανε ότι οι παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν τελικά να επιταχύνουν τη στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα, μειώνοντας τη μακροπρόθεσμη ζήτηση αργού πετρελαίου και αυξάνοντας τους κινδύνους πτώσης των τιμών του πετρελαίου.