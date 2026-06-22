Χρηματιστήριο: «Πανηγυρική» επιστροφή πάνω από τις 2.500 μονάδες

Για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας σημείωσε κλείσιμο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων. Νέα υψηλά έτους για τον δείκτη των τραπεζών. Νέα εκτίναξη για την ElvalHalcor.

Υπεραποδίδοντας έναντι των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε εκ νέου σε θετικό έδαφος την Τρίτη. Με την 10η ανοδική του συνεδρίαση εντός του Ιουνίου (επί συνόλου 15) έκλεισε πάνω από το σημαντικό –ψυχολογικά και τεχνικά–όριο των 2.500 μονάδων, για πρώτη φορά από τα μέσα Νοεμβρίου του 2009.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικούς τίτλους της μεγάλης κεφαλαιοποίησης συνεχίστηκε, προσδίδοντας βάθος και εύρος στην ανοδική κίνηση της αγοράς. Μεταξύ αυτών ξεχώρισε το νέο άλμα της ElvalHalcor, η οποία σε δύο συνεδριάσεις μετράει αθροιστικά κέρδη 23%, ενώ στο ίδιο διάστημα η μετοχή της Viohalco ενισχύεται 13,80%. Στο μεταξύ, η Cenergy έχει «γράψει» τριήμερη άνοδο 10%, ενώ η Aktor σε τρεις συνεδριάσεις ενισχύεται συνολικά σε ποσοστό 13,9%.

Ουσιαστικά, στα μη τραπεζικά blue chips συνεχίζεται ένα rotation μεταξύ τίτλων που «έτρεξαν» περισσότερο μέχρι τα μέσα περίπου του Ιουνίου και άλλων που είχαν υστερήσει έως τότε και τώρα καλύπτουν το χαμένο έδαφος, με φόντο βεβαίως και συγκεκριμένες επιχειρηματικές κινήσεις.

Στο μεταξύ, ο κλάδος των τραπεζών μετά από ένα διήμερο ήπιας διόρθωσης επανήλθε σε ανοδική τροχιά και κινείται σε αλλεπάλληλα υψηλά έτους, επενεργώντας καθοριστικά στην πορεία του Γενικού Δείκτη, ενώ απομένουν έξι μόλις συνεδριάσεις για το κλείσιμο του Ιουνίου και του β’ τριμήνου.

Κινούμενος μόνιμα σε θετικό έδαφος, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε ενισχυμένος 1,02% στις 2.501,13 μονάδες και πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας.

Η αγορά δείχνει ότι έχει δυνάμεις για να δώσει συνέχεια σε αυτή την κίνηση, σχολίαζε σήμερα η Fast Finance, εξηγώντας ότι «κεφάλαια που έχουν μείνει εκτός ψάχνουν ευκαιρίες και, επειδή σε αρκετές περιπτώσεις κάποιες αποτιμήσεις έχουν ξεφύγει, είναι δεδομένο ότι σταδιακά θα βλέπουμε και δεύτερους τίτλους να μπαίνουν σε τάση και να δίνουν αποδόσεις».

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος ήταν σήμερα μειωμένος, σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς διαμορφώθηκε σε 215,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 22,41 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διακινήθηκε τζίρος «μόλις» 85,4 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, ο δείκτης των τραπεζών έκλεισε επίσης κοντά στα υψηλά ημέρας, με κέρδη 1,33% στις 2.885,82 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισαν τα κέρδη 2,31% και 2,15% των Optima και Eurobank αντίστοιχα, και ακολούθησαν οι Τρ. Πειραιώς (+1,28%) και ΕΤΕ (+1,26%). Στα 4,15 ευρώ με άνοδο 1,12% το κλείσιμο της Alpha Bank. Σε αρνητικό έδαφος, η μετοχή της Credia υποχώρησε 1,60% στα 1,23 ευρώ και η Τρ. Κύπρου σημείωσε οριακές απώλειες 0,20%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,6:1 με 72 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 46 σε αρνητικό και 32 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, οι ElvalHalcor και Viohalco ξεχώρισαν με άνοδο 7,72% και 4,30% αντίστοιχα, και ακολούθησαν οι μετοχές των Aktor και Cenergy ενισχυμένες 3,83% και 2,91%. Σε θετικό έδαφος ακολούθησαν, πέραν των τραπεζών, οι τίτλοι των Helleniq Energy (+2,14%), Motor Oil (+2,11%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,02%), Metlen (+1,11%) και Τιτάν (+1,03%). Με κέρδη μικρότερα του 1% ολοκλήρωσαν οι Coca-Cola HBC (+0,96%), ΔΕΗ (+0,87%), Aegean (+0,16%) και ΔΑΑ (+0,09%).

Σε αρνητικό έδαφος τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο ΟΤΕ, με απώλειες 1,71% στα 18,93 ευρώ, και ακολούθησαν οι μετοχές των Allwyn (-1,23%), Lamda Development (-1,23%), ΕΥΔΑΠ (-0,56%) και Jumbo (-0,18%).