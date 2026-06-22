Σε επαφή με τα ρεκόρ η Wall Street και το βλέμμα στο Ορμούζ

Ο Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,23% στις 30.446 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,15% στις 7.511 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σκαρφαλώνει 0,40% στις 51.773 μονάδες.

Η εβδομάδα στην Wall Street ξεκινά με τους επενδυτές να προσπαθούν να κάνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα: να απολαύσουν την άνοδο και να προσποιηθούν ότι δεν παρακολουθούν τα Στενά του Ορμούζ κάθε πέντε λεπτά.

Να σημειωθεί ότι την Παρασκευή η αμερικανική αγορά ήταν κλειστή, λόγω της ομοσπονδιακής αργίας της Juneteenth. Ωστόσο, μέχρι και την Πέμπτη, οι δείκτες κατέγραψαν κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται πως «νίκησε» την ανασφάλεια για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Οι μετοχές στις ΗΠΑ ξεκινούν τη συνεδρίαση της Δευτέρας κοντά στα ιστορικά υψηλά τους, μετά από ισχυρή προηγούμενη εβδομάδα, με τον Nasdaq να σημειώνει άνοδο 0,23% στις 30.446 μονάδες. Ο S&P 500 βρίσκεται άνετα πάνω από τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν ξεκινήσει η τελευταία σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας κέρδη 0,15% στις 7.511 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σκαρφαλώνει 0,40% στις 51.773 μονάδες.

Στον τεχνολογικό κλάδο, ισχυρότατο άλμα πραγματοποιεί η μετοχή της Getty Images, μετά τη συμφωνία αδειοδότησης με την OpenaAI, με αποτέλεσμα η μετοχή της να εκτινάσσεται 200% τη Δευτέρα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι βιβλιοθήκες περιεχομένου με άδεια χρήσης της Getty Images θα εμφανίζονται σε όλες τις αναζητήσεις του OpenAI εντός του ChatGPT. Η συμφωνία επιτρέπει τη χρήση του περιεχομένου της Getty Images για προβολή εντός του ChatGPT, ενισχύοντας τον πλούτο των οπτικών του απαντήσεων, όπως τονίζεται.

Την ίδια στιγμή, η Micron Technology αποτελεί μία από τις εταιρείες με την καλύτερη απόδοση στο ταμπλό, σημειώνοντας άνοδο περίπου 5%. Η κίνηση αυτή έρχεται εν όψει της τριμηνιαίας έκθεσης της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, η οποία αναμένεται την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Στον αντίποδα, απώλειες άνω του 5% η SpaceX, οδηγούμενη προς την τρίτη συνεχόμενη ημερήσια πτώση της.

Μια κρίσιμη δοκιμασία για την αγορά αυτή την εβδομάδα, και συγκεκριμένα την Πέμπτη, θα είναι η δημοσίευση των στοιχείων του Μαΐου για τον δείκτη τιμών των δαπανών προσωπικής κατανάλωσης (PCE), τον δείκτη πληθωρισμού που προτιμά η Fed. Ακόμη και αν εξαιρεθούν οι ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο βασικός δείκτης PCE αναμένεται να αυξηθεί από τον Απρίλιο, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet.

Μετά την επιθετική συνεδρίαση της Fed την περασμένη εβδομάδα, οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων μετατέθηκαν για τον Οκτώβριο. Οι επενδυτές επικεντρώνονται πλέον σε οποιαδήποτε ένδειξη πληθωρισμού που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται σύντομα να ξεκινήσει την αύξηση των επιτοκίων.

Αλλάζοντας σκηνικό, οι αγορές έχουν μακρά ιστορία στο να αντιδρούν έντονα σε γεωπολιτικές αναταράξεις και στη συνέχεια να προχωρούν αν η σύγκρουση φαίνεται να έχει περιοριστεί. Σημαίνει ότι οι διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου ενδέχεται να διακοπούν, τα πρωτοσέλιδα να είναι ανησυχητικά και οι πολιτικοί να λένε πράγματα που κάνουν τους επενδυτές να φτύσουν τον καφέ τους. Σημαίνει όμως επίσης ότι οι επενδυτές δεν βλέπουν ακόμη μια απειλή αρκετά μεγάλη ώστε να εκτροχιάσει την παγκόσμια οικονομία.

Οι τελευταίες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία είναι ύψιστης σημασίας γι' αυτόν τον υπολογισμό. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ ολοκλήρωσαν έναν πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων υψηλού επιπέδου, με το Πακιστάν και το Κατάρ να ενεργούν ως μεσολαβητές. Οι μεσολαβητές χαρακτήρισαν τις συνομιλίες ως «ενθαρρυντική πρόοδο», ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη φέρεται να έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό με στόχο τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο.

Ωστόσο, η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ διακόπηκε και πάλι το Σαββατοκύριακο, αφού το Ιράν κήρυξε την θαλάσσια οδό κλειστή μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με το συνηθισμένο του διακριτικό διπλωματικό ύφος, προειδοποίησε το Ιράν μέσω του Truth Social ότι πρέπει να συγκρατήσει τους εκπροσώπους του, αλλιώς θα αντιμετωπίσει μια νέα αμερικανική επίθεση, «ακόμα πιο σκληρή». Οπότε ναι, υπάρχει μια ειρηνευτική διαδικασία, αλλά συνοδεύεται από έντονη πίεση.