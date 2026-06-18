Στα πράσινα η Wall Street με οδηγό τις μετοχές ημιαγωγών

Στο ταμπλό, κυριάρχησε ο κλάδος των ημιαγωγών, με την Intel να κλείνει με άλμα 10,64%.

Ανέκαμψαν από τις απώλειες της Τετάρτης οι δείκτες στη Wall Street καταγράφοντας κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα καθώς η αισιοδοξία μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται πως «νίκησε» την ανασφάλεια για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Σημειώνεται πως η αμερικανική αγορά θα παραμείνει κλειστή αύριο Παρασκευή, λόγω της ομοσπονδιακής αργίας της Juneteenth.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,14% στις 51.564 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,08% στις 7.500 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ισχυροποιήθηκε κατά 1,91% στις 26.517 μονάδες.

Στο ταμπλό, κυριάρχησε ο κλάδος των ημιαγωγών, με την Intel να κλείνει με άλμα 10,64% στον απόηχο των δηλώσεων του Τραμπ ότι θα συνεργαστεί με την Apple για τον σχεδιασμό τσιπ στις ΗΠΑ. Επίσης, η Nvidia και η Micron Technology κατέγραψαν κέρδη 2,95% και 8,7% αντίστοιχα.

Αντίθετα, η μετοχή της SpaceX αποδυναμώθηκε 3,56% καθώς συνεχίζει να χάνει τη δυναμική της, μία εβδομάδα μετά την εισαγωγή της στο Nasdaq. Η SpaceX έκλεισε με κεφαλαιοποίηση 2,62 τρισ. δολαρίων επιστρέφοντας στην θέση της κάτω από την Amazon στη λίστα με τις πολυτιμότερες εισηγμένες των ΗΠΑ. Εντός της εβδομάδας η μετοχή της έχει σημειώσει άνοδο 15%.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,9%, ο Dow ενισχύθηκε 0,7% ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 2,4%.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, η Fed αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα στο εύρος του 3,5%-3,75% τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Οι αξιωματούχοι, μέσω του «dot plot», απέσυραν την προηγούμενη πρόβλεψή τους για μείωση επιτοκίων μέσα στο έτος με εννέα να αναμένουν αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του 2026.

Στα μάκρο της ημέρας, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν 4.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 226.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Ιουνίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 225.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Οι αιτήσεις τείνουν να αυξάνονται στις αρχές του καλοκαιριού, καθώς ορισμένες πολιτείες επιτρέπουν στο μη διδακτικό προσωπικό να υποβάλλει αίτηση για επιδόματα ανεργίας κατά τη διάρκεια των μεγάλων σχολικών διακοπών.