Ναυτιλία: Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού Χρηματιστηρίου

Ο συνδυασμός μιας ανεπτυγμένης χρηματιστηριακής αγοράς, ενταγμένης στο δίκτυο της Euronext και στην καρδιά της μεγαλύτερης ναυτιλιακής δύναμης του κόσμου, δημιουργεί μια ευκαιρία που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν, ανέφερε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου. Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο Euronext Athens, σύμφωνα με τον Γ. Κοντόπουλο.

Την εκτίμηση ότι η Αθήνα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό ευρωπαϊκό κέντρο άντλησης κεφαλαίων για τη Ναυτιλία διατύπωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν χθες η Euronext Athens, η Τράπεζα Πειραιώς και η Fearnley Securities για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των ναυτιλιακών εταιρειών μέσω των κεφαλαιαγορών, οι δύο επικεφαλής στάθηκαν ιδιαίτερα στη σημασία της ένταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, στην αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς και στην πρόσφατη εισαγωγή της Safe Bulkers, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για μια στενότερη σύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο επικεφαλής Πρωτογενών Αγορών του ομίλου Euronext, Mathieu Caron, οι Eirik Høiby Ausland και Mathias Borge Bye από το Euronext Oslo Børs, οι Fredrik Dybwad και Jon Nyman της Fearnley Securities, καθώς και ο επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Θεόδωρος Τζούρος. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση του προέδρου της Safe Bulkers, δρ. Λουκά Μπάρμπαρη, με τη Deputy Chief Listings Officer της Euronext Athens, Λίλιαν Γεωργοπούλου.

Χρήστος Μεγάλου: Η Αθήνα δεν είναι περιφερειακή αγορά

Ο Χρήστος Μεγάλου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, όμως, παρά τη διεθνή ισχύ του κλάδου, οι δεσμοί της ναυτιλίας με την ελληνική κεφαλαιαγορά παρέμειναν για πολλά χρόνια περιορισμένοι, κάτι που πλέον αλλάζει.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο επικεφαλής της Τρ. Πειραιώς τόνισε ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο παράγοντα στρατηγικού σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις, καθώς οι εντάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν κρίσιμες εμπορικές διαδρομές, ενώ οι ενεργειακές αγορές παραμένουν ευμετάβλητες. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως είπε, η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να ξεχωρίζει χάρη στην ανθεκτικότητα, την προσαρμοστικότητα και τη στρατηγική διορατικότητα που έχει επιδείξει διαχρονικά.

Ο κ. Μεγάλου υποστήριξε ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα, η αναβάθμιση της χώρας από μεγάλους παρόχους δεικτών και η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για την ελληνική αγορά, η οποία, όπως είπε, δεν αποτελεί πλέον μια περιφερειακή αγορά, αλλά ένα επενδύσιμο, ρευστό και διεθνώς διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για τις ναυτιλιακές εταιρείες ο συνδυασμός ενός χρηματιστηρίου ανεπτυγμένης αγοράς, ενταγμένου στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext, που βρίσκεται στην καρδιά της μεγαλύτερης ναυτιλιακής δύναμης του κόσμου και υποστηρίζεται από τοπικούς συμβούλους, ρυθμιστικές αρχές και επενδυτές, δημιουργεί μια ευκαιρία που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν.

Παράλληλα, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι η έκθεση της Τρ. Πειραιώς στον ναυτιλιακό κλάδο υπερβαίνει τα 6,8 δισ. δολάρια, αντανακλώντας, όπως είπε, την εμπιστοσύνη της τράπεζας στην ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές του κλάδου.

Γ. Κοντόπουλος: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, στάθηκε στη στρατηγική σημασία και τη διεθνή επιτυχία της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά και στο γεγονός ότι οι δεσμοί του κλάδου με την ελληνική κεφαλαιαγορά παρέμειναν διαχρονικά περιορισμένοι. Όπως ανέφερε, η σημερινή συγκυρία δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της σύνδεσης ανάμεσα στη ναυτιλία και τις κεφαλαιαγορές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα της Euronext.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε την πρόσφατη εισαγωγή της Safe Bulkers στην Euronext Athens ως ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά. Όπως σημείωσε, πρόκειται για την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μια εξέλιξη που αποδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη στενότερη σύνδεση της ναυτιλιακής βιομηχανίας με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ένταξη στο δίκτυο της Euronext δημιουργεί νέες ευκαιρίες τόσο για ελληνικές όσο και για διεθνείς εταιρείες. Μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου, οι εκδότες αποκτούν πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη, σε μια ευρεία διεθνή επενδυτική βάση, σε αυξημένη προβολή και σε ένα πραγματικά πανευρωπαϊκό οικοσύστημα κεφαλαιαγορών. Καταλήγοντας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η εισαγωγή της Safe Bulkers μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης πορείας που θα φέρει περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες πιο κοντά στην ελληνική και ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά.

Θ. Τζούρος: Nέα εργαλεία χρηματοδότησης

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Θεόδωρος Τζούρος, παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν την επιστροφή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε τροχιά ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς και ο μέσος ημερήσιος τζίρος έχουν ενισχυθεί σημαντικά, όπως και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών, εξέλιξη που αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την ελληνική αγορά.

Ο κ. Τζούρος στάθηκε ιδιαίτερα στην επιστροφή της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για νέα κεφάλαια από ETFs, παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, συνταξιοδοτικά ταμεία και κρατικά επενδυτικά ταμεία, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του κόστους κεφαλαίου για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος ειδικά στη ναυτιλία, ο κ. Τζούρος τόνισε ότι η Euronext Athens προσφέρει πλέον πολλαπλές επιλογές χρηματοδότησης, από πρωτογενείς δημόσιες εγγραφές και παράλληλες εισαγωγές έως εκδόσεις εταιρικών ομολόγων. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην εισαγωγή της Safe Bulkers, η οποία, όπως είπε, απέδειξε ότι μια παράλληλη εισαγωγή στην Αθήνα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ομαλό, διαφανή και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, χωρίς σημαντικές πρόσθετες απαιτήσεις για εταιρείες που είναι ήδη εισηγμένες στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ήδη αντλήσει περίπου 700 εκατ. ευρώ μέσω της ελληνικής αγοράς εταιρικών ομολόγων τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για περισσότερες κινήσεις από τον κλάδο στην ελληνική αγορά.