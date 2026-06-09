Wall Street: «Ξεφουσκώνει» ο Dow, επέστρεψε στα «κόκκινα» ο Nasdaq

Χάνουν την αρχική δυναμική τους οι δείκτες στην Wall Street την Τρίτη, με τον τεχνολογικό κλάδο να γυρίζει αρνητικός και να μην διευρύνει τα χθεσινά κέρδη.

Τελευταία ενημέρωση: 18:16

Χάνουν την αρχική δυναμική τους οι δείκτες στην Wall Street την Τρίτη, με τον τεχνολογικό κλάδο να γυρίζει αρνητικός και να μην διευρύνει τα χθεσινά κέρδη μετά την δύσκολη περασμένη Παρασκευή, ενώ παράλληλα το πετρέλαιο υποχωρεί ακόμα περισσότερο καθώς ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να σφραγίσουν μια συμφωνία με το Ιράν ακόμη και εντός ημερών, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται πλέον 0,09% -από σχεδόν 1% νωρίτερα - και διαμορφώνεται στα επίπεδα των 50.829 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έπεσε στο -0,35% στις 7.380 μονάδες. Ο Nasdaq από +1,1%, υποχωρεί -0,85% στις 25.709 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Micron Technology, από σχεδόν +3% γύρισε στο -1,5%, ακυρώνοντας την προσπάθεια να διευρύνει τα χθεσινά κέρδη που ήταν περίπου 10%. Η Broadcom γύρισε επίσης στο -2%, η Marvell Technology «βουτάει» ακόμα περισσότερο, στο -8%. Η μετοχή της Intel υποχωρεί πλέον 2% ενώ η Qualcomm χάνει περίπου 6,5%.

Τα χθεσινά κέρδη του τεχνολογικού δείκτη ήταν σημαντικά, καθώς ανέκαμψε μετά από απώλειες 5% σε δύο συνεδριάσεις. Αν και δεν επρόκειτο για μία πλήρης ανάκαμψη, ωστόσο ήταν αρκετή για να αποτρέψει την εξάπλωση του sell off σε κάτι πολύ ευρύτερο και επικίνδυνο. Το μήνυμα της αγοράς ήταν απλό: εφόσον οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ημιαγωγούς, η Wall Street μπορεί να διατηρήσει την ισορροπία της. Μένει ωστόσο αυτό να αποδειχθεί και μετά την σημερινή συνεδρίαση...

Ο Nasdaq κατέγραφε κέρδη πάνω από 30% διάστημα δύο μηνών και κάτι, πριν ξεκινήσει το sell off της περασμένης εβδομάδας. Οι ημιαγωγοί κρατούν την αγορά επειδή βρίσκονται στο επίκεντρο της «hot» ιστορίας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, ειδικά εάν τα κέρδη διατηρηθούν και οι δαπάνες για υποδομές συνεχιστούν. Ωστόσο, αφήνει επίσης την αγορά ευάλωτη σε οποιαδήποτε απογοήτευση από τις ίδιες εταιρείες στις οποίες βασίζονται οι επενδυτές, όπως τονίζουν αναλυτές.

Στο επίπεδο της γεωπολιτικής, οι ΗΠΑ ενδέχεται να σφραγίσουν μια συμφωνία με το Ιράν ακόμη και εντός ημερών, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια από τις πολλές υποσχέσεις πως το τέλος του πολύμηνου πολέμου πλησιάζει. Η συμφωνία θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν να ανακοινώνουν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά να προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει την «επιθετικότητά» του, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Τελ Αβίβ.

Οι επενδυτές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την αυριανή έκθεση για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, καθώς η ισχυρή έκθεση για την απασχόληση την περασμένη Παρασκευή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια ξανά φέτος.

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ σημείωσαν τον Μάιο μεγαλύτερη άνοδο από τις προβλέψεις των αναλυτών, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο για το 2026.

Συγκεκριμένα, οι μεταπωλήσεις ενισχύθηκαν 3,2% τον περασμένο μήνα στον εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4,17 εκατ. μονάδων, έναντι 4,02 εκατ. τον Απρίλιο. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από τον Δεκέμβριο. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στα 4,07 εκατ. μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η προγραμματισμένη εισαγωγή της SpaceX στην Wall Street θα μπορούσε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ντεμπούτα στην αγορά που έχουν γίνει ποτέ, με τη ζήτηση να αναφέρεται ισχυρή και την αποτίμηση να πλησιάζει το 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η OpenAI έχει επίσης υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια εγγραφή.