Τραμπ: Στην τελική ευθεία για μια συμφωνία με το Ιράν

«Τώρα, στο Ισραήλ μπορεί να αρέσει αυτό, μπορεί να μην του αρέσει» ξεκαθάρισε. «Αλλά ουσιαστικά, πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», είπε ο Τζέι ντι Βανς.

Οι ΗΠΑ ενδέχεται να σφραγίσουν μια συμφωνία με το Ιράν ακόμη και εντός ημερών, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια από τις πολλές υποσχέσεις πως το τέλος του πολύμηνου πολέμου πλησιάζει. Η συμφωνία θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων στο Ιράν.

Με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν να ανακοινώνουν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά να προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει την «επιθετικότητά» του, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Τελ Αβίβ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο ABC News ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία του είπε να «χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση», αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. «Μέσα σε λίγες μέρες ίσως έχω "μια ιδέα" (το πλαίσιο) για μια συμφωνία με το Ιράν (...) Η ειρηνευτική συμφωνία είναι στο τελικό στάδιο» δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά έχουμε και κάποιες καταστάσεις όπου τα συμφέροντα αποκλίνουν». «Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής εδώ, ενώ το Ισραήλ προφανώς έχει κάποιους στόχους, ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε στο Fox News ο Βανς.

Ο Βανς υποστήριξε ότι «τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, έχουμε δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο όπου ο πρόεδρος πιστεύει - και νομίζω ότι έχει δίκιο - ότι μπορούμε να επιτύχουμε τη μακροπρόθεσμη διευθέτηση μιας πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν».

«Τώρα, στο Ισραήλ μπορεί να αρέσει αυτό, μπορεί να μην του αρέσει» ξεκαθάρισε. «Αλλά ουσιαστικά, πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί «δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, δεν είναι προς το συμφέρον τους και νομίζω ότι έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θέτουν κάποια πράγματα στο τραπέζι. Φυσικά και θα το επαληθεύσουμε (το ζήτημα των πυρηνικών), αλλά αν πετύχουμε αυτή τη συμφωνία, θα είναι μια νίκη (home run) για τον αμερικανικό λαό».

Το Ισραήλ σταμάτησε τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο όπως δήλωσε ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών πόλεων, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να «προσέξει, αλλιώς θα μείνει μόνος του πολύ σύντομα», καθώς οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Βηρυτό και το Ιράν απειλούν την εκεχειρία των ΗΠΑ με την Τεχεράνη.