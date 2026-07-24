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Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων

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Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων
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Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά προχώρησε η Αστυνομία λόγω συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Αττική.

Παράλληλα στον Πειραιά διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδόΓρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και στα δύο ρεύματα καθως εξαιτίας τς κακοκαιρίας κατέρρευσε σκαλωσιά σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Κυκλοφοριακό
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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