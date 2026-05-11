Ο Τραμπ εξετάζει επανέναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία» - Σε «μηχανική υποστήριξη» η εκεχειρία

Τελευταία ενημέρωση 20:36

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της «Επιχείρησης Ελευθερία».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτή τη φορά, η συνοδεία πλοίων από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα είναι μόνο ένα μικρό μέρος μίας ευρύτερης επιχείρησης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση. Ο Τραμπ τόνισε ότι οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν «θα υποχωρήσουν», σημειώνοντας ότι θα «ασχοληθεί μαζί τους μέχρι να καταλήξουν σε συμφωνία», όταν ρωτήθηκε για τις διαπραγματεύσεις.

Πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές του μετέφεραν πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανακτήσουν πυρηνικά αποθέματα από τις κατεστραμμένες ιρανικές εγκαταστάσεις, καθώς το Ιράν στερείται της απαραίτητης τεχνολογίας.

Παράλληλα, σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε «ηλίθια» την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, ενώ υπογράμμισε πως η εκεχειρία με την Τεχεράνη είναι «απίστευτα αδύναμη». «Θα έλεγα πως είναι στο πιο αδύνατο σημείο της αυτή τη στιγμή, αφού διάβασα την ανοησία που μας έστειλαν ως πρόταση - δεν την τελείωσα καν», υπογράμμισε.

«Η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη, όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει: κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητες να ζήσει», είπε ο Τραμπ. «Θα έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά, έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης», σημείωσε.

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε σχολιάσει ξανά αρνητικά την αντιπρόταση της Τεχεράνης στο σχέδιο για τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ χαρακτηρίζοντας την «εντελώς μη αποδεκτή». «Διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει - ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!», έγραψε στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η πρόταση του Ιράν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το Ιράν προσφέρθηκε να μεταφέρει μέρος του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε τρίτη χώρα ως απάντηση στην αμερικανική πρόταση διάρκειας 10 εβδομάδων για τερματισμό του πολέμου, ωστόσο απέρριψε το ενδεχόμενο διάλυσης των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, το Ιράν θα «αραιώσει» μέρος του υψηλά εμποτισμένου ουρανίου του και θα αποστείλει το υπόλοιπο σε τρίτη χώρα, ενώ ζήτησε επίσης εγγυήσεις ότι το μεταφερόμενο ουράνιο θα επιστραφεί σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, το Ιράν ζητά πολεμικές αποζημιώσεις, άρση των κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού, επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες αμερικανικές επιθέσεις. Η Τεχεράνη ζητά επίσης τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό.

«Το αίτημά μας είναι θεμιτό: ζητάμε το τέλος του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και της πειρατείας (των ΗΠΑ) και την αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει αδικαιολόγητα σε τράπεζες, λόγω των αμερικανικών πιέσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ. «Η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ και η ασφάλεια στην περιοχή και τον Λίβανο ήταν τα άλλα αιτήματα του Ιράν, που θεωρούνται γενναιόδωρη και υπεύθυνη προσφορά», πρόσθεσε.

Παρά τις επαφές των τελευταίων ημερών, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από συμφωνία, κυρίως ως προς το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.