Το ασήμι αναζητά επιστροφή: Έρχεται ράλι μετά το ξεπούλημα;

Μετά τη «βουτιά» του Ιανουαρίου και τις πιέσεις που προκάλεσε η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, το ασήμι επιχειρεί να ανακτήσει έδαφος.

Το ασήμι να εξακολουθεί να τελεί υπό πίεση μετά το ραγδαίο sell off του Ιανουαρίου, ωστόσο σε τεχνικό επίπεδο υπάρχουν ελπίδες πως διαμορφώνονται συνθήκες σταδιακής ανάκαμψης.

Σύμφωνα με το Reuters, το πολύτιμο μέταλλο σταθεροποιείται στα σχεδόν 61 δολάρια ανά ουγγιά τον Μάρτιο, σε χαμηλό τριών μηνών, με τις απώλειες από το ιστορικό υψηλό των 121,64 δολαρίων της 29ης Ιανουαρίου να υπολογίζονται σε περίπου 50%.

Τις τελευταίες έξι εβδομάδες, το ασήμι κατάφερε να κινηθεί εκ νέου πάνω από δύο σημαντικά σημεία καμπής, που τεχνικά θεωρείται ένδειξη εξασθένησης της πτωτικής πορείας.

Η πιο πρόσφατη ανοδική διάσπαση σημειώθηκε την Τετάρτη, στο πλαίσιο ενός τριήμερου κερδοφόρου σερί που έφερε την τιμή του κοντά στα 83,04 δολάρια ανά ουγγιά του Απριλίου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ζώνη των 82-83 δολαρίων αποτελεί κρίσιμο τεχνικό σημείο, καθώς λειτούργησε επανειλημμένα ως επίπεδο αντίστασης τους τελευταίους μήνες. Μια σταθερή υπέρβαση αυτού του εύρους θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την είσοδο του ασημιού σε νέα ύψη τιμών, ενισχύοντας τις προσδοκίες για άνοδο προς τα 90 δολάρια, επίπεδο με ιδιαίτερη ψυχολογική σημασία για την αγορά, και ενδεχομένως προς το υψηλό Μαρτίου των 96,38 δολαρίων.

Αντίθετα, ενδεχόμενη αδυναμία υπέρβασης των 83 δολαρίων ενδέχεται να επιβαρύνει το αρνητικό κλίμα και να αυξήσει τις πιθανότητες νέου ξεπουλήματος, ιδιαίτερα εάν χαθεί και η «άμυνα» των 70-71 δολαρίων ανά ουγγιά.