Νέα άνοδος για πετρέλαιο με κερδοφόρο «7 στα 7» - Στα 110 δολάρια το Brent

Το West Texas Intermediate ενισχύεται 2,52% στα 98,80 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το Brent σκαρφαλώνει 2,45% στα 110,88 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία ενημέρωση 11:28

Διευρύνει το ράλι που ξεκίνησε στις 20 Απριλίου το πετρέλαιο σε επτά κερδοφόρες συνεδριάσεις καθώς οι τιμές του «μαύρου χρυσού» επιδίδονται σε νέα άνοδο την Τρίτη, με τους επενδυτές να αποκρυπτογραφούν τα τελευταία δεδομένα από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, με την αβεβαιότητα σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση να κρατά τις αγορές σε αγωνία.

Τα futures του West Texas Intermediate ενισχύονται 2,52% στα 98,80 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου Brent σκαρφαλώνουν 2,45% στα 110,88 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος από την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα άρει τον αποκλεισμό της στα λιμάνια και θα τερματίσει τις εχθροπραξίες, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Παραμένει ασαφές εάν ο Τραμπ, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι η άρση των κυρώσεων θα έρθει μόνο όταν μια συμφωνία ολοκληρωθεί «100%», είναι πρόθυμος να εξετάσει την πρόταση ως ένα ενδεχόμενο για την αποκλιμάκωση της 40ήμερης κρίσης. Οι ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ - από όπου μεταφέρονται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου - παραμένουν σοβαρά διαταραγμένες, με περίπου 20 εκατ. βαρέλια αργού, καυσίμων και πετροχημικών την ημέρα να επηρεάζονται.

Σύμφωνα με τον Άντι Λίποου, πρόεδρο της Lipow Oil Associates ακόμα και αν οι συγκρούσεις τερματιστούν αμέσως, η επιστροφή στις κανονικές συνθήκες της αγοράς θα διαρκέσει μήνες, όπως εκτίμησε, επικαλούμενος την ανάγκη αποκατάστασης της ειρήνης, της μείωσης της συμφόρησης των δεξαμενόπλοιων και σταδιακής επανεκκίνησης της παραγωγής και της διύλισης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις στη ναυτιλία και το εμπόριο, υπολόγισε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερις έως έξι μήνες για να σταθεροποιηθούν οι αγορές, με τις τιμές να είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές στο μεταξύ καθώς τα αποθέματα πλησιάζουν σε κρίσιμα επίπεδα. «Όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, τόσο υψηλότερη θα είναι η τιμή, ειδικά καθώς τα αποθέματα μειώνονται σε κρίσιμα λειτουργικά επίπεδα» υπογράμμισε.

«Εάν η σύγκρουση τερματιστεί αύριο, οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι», πρόσθεσε. Ελλείψει νέων διαπραγματεύσεων για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η τιμή του αμερικανικού WTI θα επιστρέψει στα 100 δολάρια, με το αργό Brent να φλερτάρει με τα 120 δολάρια, συμπλήρωσε.