Τουρισμός

5 χωριά για δροσερό καλοκαίρι στα ελληνικά βουνά

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5 χωριά για δροσερό καλοκαίρι στα ελληνικά βουνά
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Από τη Φλώρινα μέχρι την Αρκαδία, το Travelgo.gr σας προτείνει πέντε γραφικά χωριά για εναλλακτικές καλοκαιρινές διακοπές.

Τα ορεινά χωριά δεν είναι μόνο για τον χειμώνα. Όταν οι ζέστες χτυπούν κόκκινο, μια βουνίσια απόδραση είναι μια καλή εναλλακτική ιδέα για όσους θέλουν να αναζητήσουν τη δροσιά μακριά από τις συνωστισμένες παραλίες. Στα ελληνικά βουνά θα βρείτε ηρεμία και πανέμορφα τοπία, θα χαλαρώσετε σε πέτρινα χωριά με τρεχούμενα νερά και πλατανοσκέπαστες πλατείες και θα δροσιστείτε σε πισίνες της φύσης, ποτάμια και καταρράκτες. Ιδού πέντε πανέμορφα χωριά για να πάρετε τα βουνά αυτό το καλοκαίρι.

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