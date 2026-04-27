Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street

Ήπιες διακυμάνσεις σημειώνουν την Δευτέρα οι δείκτες στη Wall Street, ενώ η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες εντάσεις ωθούν υψηλότερα την τιμή του πετρελαίου.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει οριακή άνοδο 0,06% στις 49.260 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,02% στις 7.163 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 0,24% στις 24.776 μονάδες.

Το Axios αποκάλυψε νωρίτερα πως το Ιράν έκανε μία νέα πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και κατ' επέκταση τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση των εξελίξεων που επικαλείται το Axios, το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό της πολεμικής έντασης, αφήνοντας ωστόσο τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο, ο Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια αποστολή του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρετ Κούσνερ στο Πακιστάν επισημαίνοντας πως οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τηλεφωνικά.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι S&P 500 και Nasdaq πάτησαν σε νέες κορυφές καθώς η μετοχή της Intel προκάλεσε ενθουσιασμό με τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.