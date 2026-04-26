Τραμπ για διαπραγμάτευση: Όποτε θέλει το Ιράν ας μας πάρει τηλέφωνο

Έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί πρακτικά δεν έχουν καθόλου στρατό, δεν έχουν πια ηγέτες αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε στην απόφασή του να μην στείλει Αμερικανούς εκπροσώπους στο Πακιστάν για τις συνομιλίες σχετικά με το Ιράν το Σάββατο.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους και έγραψε στο Truth Social ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «κρατούν όλα τα χαρτιά» στις διαπραγματεύσεις.

«Έχουμε όλα τα χαρτιά. Δεν πρόκειται να περνάμε 15 ώρες σε αεροπλάνα συνεχώς, πηγαίνοντας μπρος-πίσω, για να μας δοθεί ένα έγγραφο που δεν ήταν αρκετά καλό. Θα χειριστούμε το θέμα τηλεφωνικά και μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν», είπε ο Τραμπ το Σάββατο.

«Και πάλι, έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί πρακτικά δεν έχουν καθόλου στρατό, δεν έχουν πια ηγέτες. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι ηγέτες. Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι οι ηγέτες - δεν νομίζω ότι ξέρουν ούτε οι ίδιοι ποιοι είναι οι ηγέτες, κάτι πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν την ώρα που είχε δημιουργηθεί μια χαραμάδα αισιοδοξίας, καθώς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επέστρεψε στο Ισλαμαμπάντ, ύστερα από το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων του Σαββάτου, όπου οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δεν μετέβησαν στην πακιστανική πρωτεύουσα – για «συνομιλίες» με τους Ιρανούς μέσω της διαμεσολάβησης Πακιστανών αξιωματούχων.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν λέγοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν αξίζουν ένα τόσο πολύωρο και δαπανηρό ταξίδι. Το Ιράν «πρόσφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Επικοινωνία με Στάρμερ

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία την Κυριακή με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, κατά την οποία συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη επαναλειτουργίας των θαλάσσιων μεταφορών στο Στενό του Ορμούζ.

Το γραφείο του Στάρμερ αποκάλυψε λεπτομέρειες της συνομιλίας σε ανακοίνωση προς τον Τύπο λίγο μετά το τηλεφώνημα. Δεν έγινε καμία αναφορά στην πρόσφατη απόφαση του Τραμπ να ακυρώσει ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, δεδομένων των σοβαρών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής για τους ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως», ανέφερε το γραφείο του Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Ο πρωθυπουργός μοιράστηκε την τελευταία πρόοδο της κοινής του πρωτοβουλίας με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

