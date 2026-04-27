ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ καλεί το ABC να «πάρει θέση» για αστείο που έκανε ο Τζίμι Κίμελ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ήρθε η ώρα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC να «πάρει θέση» αναφορικά με τον Τζίμι Κίμελ, έπειτα από έναν μονόλογο που έκανε ο κωμικός στη βραδινή του εκπομπή πριν από το περιστατικό επίθεσης ενόπλου το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Φτάνει πια. Ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία του ABC την φρικτή συμπεριφορά του Κίμελ σε βάρος της κοινότητάς μας», είπε η Μελάνια Τραμπ σε ανάρτηση στο X.

Ο Κίμελ, χλευάζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία σε μια παρωδία του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που έκανε στην εκπομπή του, αποκάλεσε την Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» αστειευόμενος για τον έγγαμο βίο της με τον Αμερικανό πρόεδρο, λίγες μέρες πριν από το συμβάν στο δείπνο των ανταποκτριτών.

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», σταμάτησε την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Κίμελ είχε πει στον εναρκτήριο μονόλογό του στην εκπομπή ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για το φόνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από το φόνο του.

Το ABC επανέφερε την εκπομπή λίγες μέρες αργότερα, μετά από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιο του Κίμελ για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027.

Ο Αμερικανός πρόερος εξαπολύει τακτικά φραστικές επίθεσεις κατά "late shows", των κωμικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να απειλεί να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών δικτύων αν δεν κινηθούν κατά των κωμικών εκπομπών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ