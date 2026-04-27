Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ενημέρωση για τις ουρολογικές παθήσεις στην Ευρώπη - Έρχονται δράσεις σε σχολεία, Δήμους

Η Ελλάδα μαζί με την Πολωνία και την Ουγγαρία συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενημέρωση για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Η χώρα μας παραδίδει μαθήματα στην Ευρώπη, αναφορικά με την ενημέρωση για τις ουρολογικές παθήσεις, με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρία να πρωτοστατεί σε όλες τις δράσεις και στα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται με πόρους της ΕΕ. Την ίδια ώρα, το Γραφείο Ασθενών της ΕΟΕ, θεωρείται πρότυπο πανευρωπαϊκά, για τις δράσεις που διοργανώνει προκειμένου να «σπάσει» το ταμπού το οποίο συνοδεύει πολλές παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος.

Η ΕΟΕ παραμένει παράλληλα σε στενή επαφή με κρατικούς φορείς για να εξασφαλίσει πρόσβαση στους ασθενείς, με συνταγογράφηση και αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων, των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των νέων θεραπειών που εισέρχονται στην εγχώρια φαρμακευτική αγορά.

Ελλάδα, Πολωνία και Ουγγαρία συμμετέχουν σε πρόγραμμα με ευρωπαϊκά κονδύλια

Επιπλέον, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του καρκίνου στην Ευρώπη, η Ελλάδα επιλέχθηκε ως μία από τις 3 χώρες (μαζί με την Πολωνία και την Ουγγαρία) που θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται με ευρωπαϊκά κονδύλια, για την αύξηση της εγγραμματοσύνης υγείας στον γενικό πληθυσμό αναφορικά με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Πρόκειται για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία BCLEAR Project («Bladder Cancer Literacy for All» και στα ελληνικά «Εγγραμματοσύνη υγείας για όλους για τον ουροθηλιακό καρκίνο»), που έχει σαν στόχο να μειώσει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα από τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης στις 3 συμμετέχουσες χώρες οι οποίες έχουν την υψηλότερη επίπτωση της νόσου στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα από το 2025 η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ΕΛΛΟΚ, λειτουργεί σαν ένα Εθνικό Hub για την αντιμετώπιση του καρκίνου και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την βελτίωση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου.

Ο λόγος της επιλογής της Ελλάδας δεν είναι τυχαίος: Η πατρίδα μας, λόγω της υψηλής διάδοσης του καπνίσματος είναι από τις πρώτες χώρες πανευρωπαϊκά σε περιστατικά καρκίνου της ουροδόχου κύστης, όμως παρότι οι Έλληνες ξέρουν ότι το κάπνισμα ευθύνεται για τον καρκίνο των πνευμόνων, την ίδια ώρα αγνοούν πως ευθύνεται εξίσου για τα περιστατικά του καρκίνου της ουροδόχου κύστης (ουροθηλιακού καρκίνου), που καταγράφεται και σε νεότερες ηλικίες, όπως επισημαίνει ο Ανδρέας Σκολαρίκος, καθηγητής Ουρολογίας, Διευθυντής της Β’ Ουρολογικής Κλινικής στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, πρόεδρος της ΕΟΕ.

Η ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας φτάνει σε τέτοιο βαθμό, που στο επίσημο Ευρωπαϊκό site χρησιμοποιούνται δύο γλώσσες, τα αγγλικά (ως διεθνής) και τα ελληνικά!

Δράσεις σε Δήμους και σχολεία

Το πρότυπο (για τη λειτουργία του) γραφείο Ασθενών της ΕΟΕ διενεργεί πληθώρα δράσεων για την ενημέρωση του κόσμου για πολλές ουρολογικές παθήσεις που παραμένουν ταμπού στις μέρες μας, όπως είναι η ακράτεια σε άνδρες και γυναίκες και η στυτική δυσλειτουργία. Σχετικές ενημερωτικές δράσεις θα υλοποιηθούν σε δήμους σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και έχουν ήδη ξεκινήσει ενημερωτικές δράσεις για την υγεία του ουροποιητικού σε 4 σχολεία και πρόκειται να επεκταθούν πανελλαδικά, όπως εξηγεί ο Μάρκος Καραβιτάκης, Διευθυντής της Β’ Ουρολογικής Κλινικής στον Λευκό Σταυρό-The Athens Clinic, Υπεύθυνο συντονιστικής Επιτροπής του Γραφείου Ασθενών της ΕΟΕ.

Στόχος είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για την σημασία της υγείας του ουροποιητικού συστήματος και να χτιστεί μια υγιής σχέση με τον ουρολόγο για όλες τις παθήσεις του ουροποιητικού, όπως μαθαίνουν οι νεαρές κοπέλες να κάνουν ΠΑΠ τεστ για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και την υγεία του αναπαραγωγικού συστήματος. Άλλωστε αποτελεί κοινό μυστικό το γεγονός πως η δαχτυλική εξέταση για τον προστάτη (καλοήθη υπερπλασία ή καρκίνος) αποτελεί κατά τους ειδικούς το λεγόμενο «ανδρικό τεστ ΠΑΠ», με τους επιστήμονες να αναδεικνύουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης γιατί ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να είναι εξαιρετικά επιθετικός, όπως επισημαίνει ο Χαράλαμπος Θωμάς, Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος, Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής στο νοσοκομείο Κορίνθου, γενικός γραμματέας της ΕΟΕ.

Έλλειψη σε παιδο-ουρολόγους και εξειδικευμένους νοσηλευτές

Η Ελλάδα είναι μία χώρα που έχει επανδρωθεί επαρκώς αναφορικά με την ειδικότητα των ουρολόγων, καθώς υπάρχουν περίπου 1.400-1.500 ουρολόγοι στην επικράτεια όταν σε άλλες χώρες με συγκρίσιμο πληθυσμό υπάρχουν περίπου 300 ουρολόγοι για τις ανάγκες ίδιου αριθμού πολιτών. Η ειδικότητα έχει αναδειχθεί ως η πιο high - tech ειδικότητα της ιατρικής, τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνοντας δυνατότητες διενέργειας επεμβάσεων με όλους τους τρόπους (λαπαροσκοπικά, διαδερμικά, ενδοσκοπικά και ρομποτικά) χρησιμοποιώντας κάθε πηγή ενέργειας και όλων των ειδών λέιζερ, αλλά την ίδια ώρα καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε παιδο-ουρολόγους και σε νοσηλευτές και ειδικότερα σε νοσηλευτές εξειδικευμένους στις ουρολογικές παθήσεις.

Με την κωμική πινελιά του Λευτέρη Ελευθερίου τα ενημερωτικά σποτ

Κομβικό σημείο για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία όλων των ασθενειών παραμένει το ραντεβού με τον ουρολόγο, είτε αυτές αφορούν άμεση απειλή για την υγεία όπως είναι ο καρκίνος του προστάτη και ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης, είτε αφορούν άλλα προβλήματα τα οποία έχουν σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής όπως είναι η ακράτεια και η στυτική δυσλειτουργία. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία προσπαθεί να σπάσει το ταμπού, που συνοδεύει τις παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος και διενεργεί πανελλαδική εκστρατεία με χιουμοριστικά σποτ, με την συμμετοχή του δημοφιλούς κωμικού ηθοποιού Λευτέρη Ελευθερίου. Ο Λευτέρης Ελευθερίου συνομιλεί με τον γιατρό του, στέλνοντας το μήνυμα «αφού το σώμα σου δεν ντρέπεται, γιατί να ντρέπεσαι εσύ;» Οι παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος είναι πολύ συχνές ειδικά από μία ηλικία και μετά, καθώς στις ηλικίες των 60 ετών και άνω, το 40% των γυναικών έχουν ακράτεια, ενώ στο ίδιο ηλικιακό φάσμα το 40% των αντρών (τουλάχιστον) έχουν πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας.