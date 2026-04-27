Ιρανός αξιωματούχος: Ο ιρανικός στρατός θα πρέπει να έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Newsroom
Το Ιράν πιστεύει ότι ο στρατός του θα πρέπει να έχει εξουσία επί των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με προτεινόμενο νόμο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας της ιρανικής Βουλής, η οποία εξετάζει τη νομοθεσία, τόνισε στην κρατική τηλεόραση ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ελέγχουν τα Στενά, κυρίως για να αποτρέπουν τη διέλευση «εχθρικών πλοίων».

Το σχέδιο νόμου ορίζει επίσης ότι τα τέλη διέλευσης θα καταβάλλονται σε τοπικό νόμισμα, το ιρανικό ριάλ.

