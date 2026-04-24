Wall Street: Intel και Ιράν ώθησαν τους δείκτες σε νέα ρεκόρ

Σε νέες κορυφές πάτησαν S&P 500 και Nasdaq στην συνεδρίαση της Παρασκευής στην Wall Street, με την μετοχή της Intel να προκαλεί ενθουσιασμό στο ταμπλό μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, ενώ την ίδια στιγμή οι ειδήσεις από την Μέση Ανατολή προκάλεσαν αισιοδοξία πως τα αντίπαλα στρατόπεδα των ΗΠΑ και Ιράν, θα ξαναβρεθούν στο ίδιο τραπέζι το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν, με τους επενδυτές να ελπίζουν σε μία αποκλιμάκωση.

Σε αυτό το κλίμα, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,79% στις 7.164,73 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite ενισχύθηκε 1,63% στις 24.836,60 μονάδες. Ο Dow Jones δεν ακολούθησε στα «πράσινα» τους δύο δείκτες και υποχώρησε 80,84 μονάδες ή 0,16% στις 49.229,48 μονάδες.

Σε επίπεδα εβδομάδας, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,6%, ο Nasdaq κέρδισε 1,5% και ο Dow Jones έχασε 0,4%. Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημείωσαν την τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, συνεχίζοντας την ισχυρή ανάκαμψη του Απριλίου μετά τις απώλειες του Μαρτίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέλνει στο Ισλαμαμπάντ τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ στο Πακιστάν έχει ήδη φτάσει η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να έχουν συνομιλίες, με τον Λευκό Οίκο να τονίζει πως έχει σημειωθεί πρόοδος τις τελευταίες ημέρες.

Η ανοδική κίνηση των S&P 500 και Nasdaq την Παρασκευή υποστηρίχθηκε από τη μετοχή της Intel, η οποία εκτοξεύθηκε πάνω από 23,5%, καταγράφοντας την καλύτερή της ημέρα από το 1987, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε πολύ καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα α' τριμήνου, με τη δοκιμαζόμενη κατασκευάστρια ημιαγωγών να δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Αναλυτικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 29 σεντ, έναντι εκτίμησης για μόλις 1 σεντ, ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 13,58 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 12,42 δισ. δολάρια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Lip-Bu Tan δήλωσε ότι το επόμενο κύμα τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει την ανάγκη για τα τσιπ και τα προϊόντα της Intel, και η πρόβλεψη της εταιρείας για κέρδη την άνοιξη ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών

Θετικά αντιμετώπισαν οι επενδυτές και την είδηση πως η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Ουάσινγκτον Τζανίν Πίρο ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι αποσύρει τη δίωξη σε βάρος του προέδρου της ομοσπονδιακής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ που αφορά την υπέρβαση κόστους στις εργασίες ανακαίνισης της έδρας της. Η απόφαση αυτή αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο για την επικύρωση από τη Γερουσία του διορισμού του υποψηφίου που επέλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να διαδεχθεί τον Πάουελ, του Κέβιν Γουόρς. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις είχε αρνηθεί να ψηφίσει υπέρ του Γουόρς εάν δεν αποσύρονταν οι κατηγορίες σε βάρος του Πάουελ, τις οποίες θεωρούσε άδικες.