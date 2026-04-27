Ποιοι δεν γλιτώνουν με τίποτα τον στρατό; Οι χώρες που είναι υποχρεωτική η θητεία

Η στρατιωτική θητεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα ζήτημα με σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, ενώ τα τελευταία χρόνια επανέρχεται δυναμικά στη συζήτηση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των πιέσεων εντός του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της άμυνας.

Σήμερα, τουλάχιστον δέκα κράτη-μέλη της ΕΕ διατηρούν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Λετονία και η Λιθουανία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη Δανία και τη Σουηδία, η θητεία αφορά και τα δύο φύλα, ενώ στις περισσότερες χώρες παραμένει υποχρεωτική μόνο για άνδρες.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr