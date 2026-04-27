Loulis Food Ingredients: Στα 199,6 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2025

Το 2025, ο όμιλος δραστηριοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα στο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας.

Στα 199,67 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Loulis Food Ingredients το 2025, έναντι 206,78 εκατ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας μείωση 3,44%.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το 2025, ο όμιλος δραστηριοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα στο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και από συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το EBITDA ανήλθε σε 15,84 εκατ. ευρώ έναντι 17,99 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,72 εκατ. ευρώ έναντι 9,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 5,61 εκατ. ευρώ έναντι 7,17 εκατ. ευρώ το 2024.

Παρά τη συγκριτική υποχώρηση της κερδοφορίας, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει τη χρηματοοικονομική του διάρθρωση, με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται περαιτέρω σε 36,19 εκατ. ευρώ έναντι 40,52 εκατ. ευρώ την 31.12.2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του προσήλωση στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών και στη διαχείριση της ρευστότητας.

Σε λειτουργικό επίπεδο, ο Όμιλος κατέγραψε θετική πορεία στους βασικούς του κλάδους, με αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων και ενίσχυση των πωλήσεων στα καταναλωτικά προϊόντα αλευρόμυλου, καθώς και στα μείγματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανάπτυξη στον τομέα των μειγμάτων και πρώτων υλών, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Ομίλου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν κυρίως από την αύξηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης, καθώς και από τη μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ θετική συμβολή είχε η σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης του δανεισμού.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όμιλος προχώρησε σε σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της χρηματοδοτικής του ευελιξίας και την υποστήριξη του επενδυτικού του πλάνου, ενώ παράλληλα υλοποίησε αυξημένες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και υποδομές, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Με στρατηγική κατεύθυνση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, η Διοίκηση εστιάζει στη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιμά ότι η ισχυρή παραγωγική βάση, η οργανωτική ευελιξία και η χρηματοοικονομική επάρκεια του Ομίλου διαμορφώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής του πορείας