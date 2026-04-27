Ευ. Μυτιληναίος: Το δεύτερο κύμα της επανάστασης των ΑΠΕ αφορά περισσότερο την ασφάλεια

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετακινούνται ξανά στο επίκεντρο της ενεργειακής συζήτησης.

Το δεύτερο κύμα της ενεργειακής επανάστασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει να κάνει περισσότερο με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού παρά με την απανθρακοποίηση, υποστηρίζει σε ανάρτησή του στο Linkedin ο Πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Όπως σημειώνει, υπάρχει ακόμα αρκετή αβεβαιότητα σχετικά με την σύγκρουση Μέση Ανατολή. «Ωστόσο, ένα πράγμα γίνεται ήδη πολύ σαφές. Το επόμενο κύμα ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα καθοδηγηθεί όχι από την απανθρακοποίηση, αλλά από την ενεργειακή ασφάλεια. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή», σημειώνει.

«Οι χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα από ασταθείς περιοχές του κόσμου αναλαμβάνουν σοβαρό γεωπολιτικό και οικονομικό ρίσκο. «Οι κρίσεις εφοδιασμού, η μεταβλητότητα των τιμών και η ανασφάλεια πρόσβασης δεν αποτελούν πλέον θεωρητικές ανησυχίες, αλλά έχουν γίνει μέρος της νέας πραγματικότητας στην οποία όλοι λειτουργούμε» πρόσθεσε.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μυτιληναίο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετακινούνται ξανά στο επίκεντρο της ενεργειακής συζήτησης - επειδή η ασφάλεια και η ανθεκτικότητα έχουν πλέον μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Από κοινού με την αποθήκευση και τα ισχυρότερα δίκτυα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρουν στις χώρες ένα πιο ισορροπημένο και ασφαλές ενεργειακό σύστημα.

«Στη Metlen Energy & Metals, είδαμε αυτή την κατεύθυνση νωρίς. Γι' αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε με πεποίθηση. Μέσα στο ημερολογιακό έτος 2026, σχεδιάζουμε να εγκαταστήσουμε περίπου 3,3 GW ηλιακής ενέργειας και περίπου 1,8 GW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (BESS) σε πολλές χώρες παγκοσμίως», τονίζει.

«Εν τω μεταξύ, το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό μας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει φτάσει τα 11,9 GW, σημειώνοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση, ενώ, από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο, υπάρχει μια μαζική ροή νέων αιτημάτων. Επεξεργαζόμαστε ήδη σχέδια για μια σημαντική ενίσχυση της πλατφόρμας M-Renewables και Ενεργειακής Μετάβασης, η οποία περιλαμβάνει επίσης δίκτυα και κέντρα δεδομένων», κατέληξε.