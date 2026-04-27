Σε Τρίπολη και Ναύπλιο την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Τρίτη 28 Απριλίου, στην Τρίπολη, όπου στις 15.30 θα επισκεφθεί την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Ναύπλιο, όπου θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του 5ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους».