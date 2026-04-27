Συνάντηση Δήμα και Κυρανάκη με τον Ισπανό Υπουργό Μεταφορών

Οι Υπουργοί συμφώνησαν για στενό συντονισμό και συνεργασία που θα βασίζεται σε 4 πυλώνες.

Συνάντηση εργασίας είχαν, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τον Ισπανό Υπουργό Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας Oscar Puente, ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα πριν το Άτυπο Συμβούλιο Μεταφορών της Κυπριακής Προεδρίας.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν για στενό συντονισμό και συνεργασία με σκοπό:

α) την εκατέρωθεν προώθηση επενδύσεων ελληνικών και ισπανικών εταιρειών στις δύο χώρες,

β) την ενίσχυση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τις χώρες της περιφέρειας της Ένωσης, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαπραγμάτευσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ,

γ) την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, μέσω προώθησης της καινοτομίας και της απλοποίησης των διαδικασιών σε ευρωπαϊκό πλαίσιο,

δ) την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της αναβάθμισης υποδομής της αεροναυτιλίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της τεχνολογικής αυτονομίας της Ένωσης.