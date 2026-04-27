Alpha Trust: Ιστορική αύξηση κερδοφορίας το 2025

Iστορική αύξηση κερδοφορίας με σημαντική βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων σημείωσε ο όμιλος Alpha Trust Holdings.

Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε € 4,65 εκ. έναντι € 1,65 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 182,43%.

Τα Κεφάλαια υπό Διαχείριση στο κλείσιμο της χρήσης του 2025 ανήλθαν στα € 2,2 δις. σε σχέση με τα € 1,86 δις της προηγούμενης χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2025 ανήλθε σε € 13,27 εκ. έναντι € 9,19 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 44,3 %.

Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών, φόρων και αποσβέσεων για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε € 5,94 εκ. έναντι € 2,77 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 114,57 %.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2025, ο Πρόεδρος της ALPHA TRUST HOLDINGS, κ. Φαίδων Ταμβακάκης σημείωσε:

«Η χρονιά που πέρασε υπήρξε μία από τις πιο αποδοτικές για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζόμενους στην ιστορία της εταιρείας μας. Οι αγορές στη διάρκεια του έτους παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις, αλλά η εμπειρία και η προσήλωση των στελεχών μας συνέβαλε ώστε η έκβαση να είναι θετική για το σύνολο των πελατών. Βαίνοντας προς την επέτειο των 40 ετών εξέλιξης, είμαστε έτοιμοι για νέες προκλήσεις και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα».