Πού ανοίγει νέο κατάστημα Burger King

Πρόκειται για το δεύτερο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας στην αθηναϊκή αγορά.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο κατάστημα της γνωστής αλυσίδας Burger King στην Αθήνα.

Αυτό θα είναι το δεύτερο ανεξάρτητο κατάστημα στην αθηναϊκή αγορά, όπου η Burger King «έφτασε» μόλις στις αρχές του χρόνου, υλοποιώντας το επόμενο βήμα επέκτασής της, μετά την ήδη σημαντική παρουσία της στις κλειστές αγορές των αεροδρομίων.

Στη Νέα Σμύρνη το δεύτερο κατάστημα

Το νέο κατάστημα αναμένεται να ανοίξει το επόμενο διάστημα στη Νέα Σμύρνη και ήδη η αλυσίδα έχει αναρτήσει τις σχετικές αγγελίες για αναζήτηση προσωπικού.

Συγκεκριμένα αναζητά άτομα στα οποία θα παρέχει πλήρη ή μερική απασχόληση και τα οποία θα απασχοληθούν στην προετοιμασία των τροφίμων και την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

Στο Χαλάνδρι το πρώτο Burger King εκτός αεροδρομίων

Το πρώτο κατάστημα Burger King στην Αθήνα, μακριά από τους χώρους των αεροδρομίων, άνοιξε στις αρχές του 2026 και βρίσκεται στο Χαλάνδρι στη Πλατεία Ελευθερωτών 11.

Η αμερικανική αλυσίδα Burger King διαθέτει παρουσία σε αρκετά αεροδρόμια της χώρας και δη στον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αεροδρόμια της Ρόδου, των Χανίων, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου κ.α.

Με την υπογραφή του κυπριακού ομίλου PHC

Την επέκταση του δημοφιλούς brand στην Αθήνα έχει αναλάβει ο κυπριακός όμιλος PHC, με επικεφαλής τον Λύσανδρο Ιωάννου, που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον κλάδο της εστίασης.

Με τον ανταγωνισμό να εντείνεται, ο κυπριακός όμιλος επιχειρεί να ενισχύσει έτι περαιτέρω το αποτύπωμά του στην ελληνική αγορά, την ώρα που η μια μετά την άλλη οι πιο γνωστές αλυσίδες ταχείας εστίασης υλοποιούν σημαντικές επενδυτικές κινήσεις με έμφαση στην επέκταση του δικτύου τους και τον εμπλουτισμό του με νέα concept καταστημάτων.

Ο κυπριακός όμιλος PHC Franchised Restaurants Public Limited είναι ο μεγαλύτερος όμιλος franchise εστιατορίων και καφέ στην Κύπρο, με σημαντική παρουσία και στην ελληνική επικράτεια. Λειτουργεί περισσότερους από 100 χώρους εστίασης στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας κι άλλα γνωστά brands όπως wagamama, Caffè Nero, Jamie Oliver Restaurants κ.α.

Με τη «σφραγίδα» άλλωστε του ίδιου ομίλου, ανακοινώθηκε στα τέλη του 2024 η επιστροφή της Pizza Hut στην ελληνική αγορά, τέσσερα χρόνια μετά τη «θορυβώδη» αποχώρηση της από τη χώρα μας, μεσούσης της πανδημίας. Η… δεύτερη ευκαιρία της Pizza Hut στην Ελλάδα ξεκίνησε από το Παγκράτι, με το πρώτο κατάστημα να «στήνεται» στο κτήριο που φιλοξενούσε κατά το παρελθόν το γνωστό καφέ «Λέντζος», ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν και νέα καταστήματα.