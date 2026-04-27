Ίλυδα: Αύξηση 26,41% στον κύκλο εργασιών το 2025

Τα Μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 27,94% γεγονός που αντανακλά τη διατήρηση υψηλής αποδοτικότητας σε επίπεδο μικτού αποτελέσματος.

Αύξηση 26,41% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Ίλυδα για το 2025, αντανακλώντας τη σημαντική ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και τη διεύρυνση του όγκου εργασιών.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, πέραν των ιδιαίτερα ισχυρών οικονομικών επιδόσεων της χρήσης 2025, η Εταιρεία εμφανίζει και σημαντική υποστηρικτική αξία ισολογισμού: διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 6,60 εκατ. ευρώ (0,47 ευρώ ανά μετοχή) και ιδιόκτητο ακίνητο αποτιμημένο από ορκωτό εκτιμητή σε 2,66 εκατ. ευρώ (0,19 ευρώ ανά μετοχή).

Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τον μηδενικό δανεισμό και με δεδομένο ότι οι εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε 4,22 εκατ. ευρώ έναντι εμπορικών υποχρεώσεων 1,58 εκατ. ευρώ, ενισχύει ουσιαστικά τη θεμελιώδη αξία της Εταιρείας, περιορίζει το χρηματοοικονομικό ρίσκο και αναδεικνύει την ισχυρή ποιότητα του ισολογισμού.

Ως προς τη λειτουργική κερδοφορία, τα EBITDA κατέγραψαν άνοδο 20,18%, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 26,19%, ενώ τα καθαρά κέρδη σημείωσαν αύξηση 15,93%. Οι επιδόσεις αυτές καταδεικνύουν την αποτελεσματική μετατροπή της αναπτυξιακής πορείας σε καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα βρέθηκαν 6.61 εκατ. ευρώ από 2,62 εκατ. ευρώ (+151,16%), με μηδενικό δανεισμό. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω την οικονομική ευρωστία της Εταιρείας, διατηρώντας υψηλό βαθμό χρηματοοικονομικής ευελιξίας και ανοίγοντας δυνατότητες για επιλεκτικές επενδύσεις, εξαγορές και M&A.

Τα ίδια κεφάλαια σημείωσαν αύξηση 38,38%, αντανακλώντας τη περαιτέρω ενίσχυση της καθαρής θέσης και της συνολικής αξίας της Εταιρείας.

Οι εμπορικές απαιτήσεις ανήλθαν σε 4,22 εκατ. ευρώ (από 1,81 εκατ. ευρώ), ενώ οι εμπορικές υποχρεώσεις σε 1,57 εκατ. ευρώ από 447.000. Η αύξηση αμφοτέρων συνδέεται με τη σημαντική διεύρυνση της κλίμακας δραστηριότητας. Ο κίνδυνος επισφάλειας εκτιμάται ιδιαίτερα περιορισμένος, καθώς οι απαιτήσεις αφορούν μεγάλο αριθμό πελατών, με σημαντικό μέρος να σχετίζεται με μακροχρόνιους πελάτες και έργα του Δημοσίου τομέα.

Η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 2025 ανήλθε στο 27,45% βάσει ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ή 31,88% βάσει μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων 2024–2025.



Συμπεράσματα

Η Εταιρεία συνέχισε, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, ισχυρές οικονομικές επιδόσεις ήτοι: σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών, υψηλή κερδοφορία, ενίσχυση ρευστότητας και περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης.

Συνολικά, η χρήση 2025 επιβεβαιώνει μια ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, συνδυάζοντας υψηλή λειτουργική και καθαρή κερδοφορία, ισχυρή ρευστότητα, μηδενικό δανεισμό και ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι επιδόσεις αυτές δημιουργούν ισχυρές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας και την περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Σημαντικά Γεγονότα 2025

Το 2025 αποτέλεσε έτος ισχυρής επιχειρησιακής και στρατηγικής εξέλιξης, με τέσσερεις βασικούς άξονες:

Ανάπτυξη μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου — με έμφαση στους τομείς Υγείας και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και εξέλιξη βασικών προϊόντων, με στόχο την προσαρμογή σε νέες κανονιστικές απαιτήσεις και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας.

Διεύρυνση συνεργασιών με μεγάλους οργανισμούς και τεχνολογικούς εταίρους, ενισχύοντας τη θέση της Εταιρείας σε σύνθετα έργα πληροφορικής.

Οργανωτική ενίσχυση: υλοποίηση και επέκταση προγράμματος διάθεσης μετοχών (stock option plan) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισαγωγή νέων μετοχών στο Χ.Α.

Προοπτικές για το 2026

Η Εταιρεία εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, μηδενικό δανεισμό και ζήτηση για τις υπηρεσίες της. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει έτος περαιτέρω ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε και τη σημαντική διεύρυνση του ανεκτέλεστου έργου.

Βασικοί άξονες:

Ολοκλήρωση μεγάλων έργων Δημοσίου - τομείς Υγείας (ψηφιακές υπηρεσίες και διασυνδέσεις) και Ανώτατης Εκπαίδευσης (πλατφόρμες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων).

Ανάπτυξη νέων λειτουργικοτήτων με έμφαση στη συμμόρφωση με νέες κανονιστικές απαιτήσεις (ψηφιακά παραστατικά, e-invoicing, data exchange) και στην ενίσχυση δυνατοτήτων analytics.

Αξιοποίηση ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης μέσω επιλεκτικών επενδύσεων και διερεύνησης ευκαιριών εξαγορών, στρατηγικών συνεργασιών και M&A.

Διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας μέσω βελτιστοποίησης κόστους, κλιμάκωσης υφιστάμενων λύσεων και στοχευμένης ανάπτυξης πελατολογίου.