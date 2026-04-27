Ισχνή άνοδος στο Χρηματιστήριο της Αθήνας - Στη ΔΕΗ το 1/3 του ημερήσιου τζίρου

Σε οριακά θετικό έδαφος, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών του κερδών, έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Τζίρος 64 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ.

Σε οριακά θετικό έδαφος, χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών του κερδών, έκλεισε τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε «βαρίδι» για τον Γενικό Δείκτη εξελίχθηκαν οι τίτλοι των τραπεζών, καθώς ο τραπεζικός δείκτης, αν και βρέθηκε να ενισχύεται σε ποσοστό έως και 1,30% λίγο πριν τις 15:00, έκλεισε τελικά με ήπιες απώλειες, με τις Alpha Bank και Optima στη σύνθεσή του να είναι οι μοναδικές σε θετικό έδαφος.

Στο μεταξύ, η μετοχή της ΔΕΗ ξεχώρισε εκ νέου, όχι μόνο για την άνοδο 1,10% στα 18,30 ευρώ, αλλά και για τον μεγάλο όγκο και τζίρο. Στον τίτλο διακινήθηκαν 3,48 εκατ. τεμάχια αξίας 63,67 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 31% του συνολικού ημερήσιου τζίρου της συνεδρίασης. Συγκριτικά, το άθροισμα του τζίρου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών διαμορφώθηκε σε 60,17 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι από τις συναλλαγές στη ΔΕΗ, τα 23,27 εκατ. ευρώ αφορούσαν 9 πακέτα για συνολικά 1,27 εκατ. μετοχές, σε τιμές μεταξύ 18,15 και 18,40 ευρώ.

Θετικό νέο για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, αν και αναμενόμενο σε μεγάλο βαθμό, η ανακοίνωση του Stoxx για την αναταξινόμηση του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Μια εξέλιξη με την οποία, όπως σχολίασαν οι αναλυτές της AXIA-Alpha Finance, ολοκληρώνεται μια πολυετής διαδικασία βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας στις παγκόσμιες αγορές μετοχών και ενισχύει το διαρθρωτικό επιχείρημα υπέρ μιας περαιτέρω αναβάθμισης της θέσης των ελληνικών μετοχών στα παγκόσμια χαρτοφυλάκια.

Εκτός συνόρων, οι αγορές παραμένουν ευαίσθητες στην ειδησεογραφία, η πρόταση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ που κατατέθηκε από το Ιράν είναι ακόμα στον «αέρα» και, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν παρόμοιες προσδοκίες για άνοιγμα των Στενών έχουν διαψευστεί επανειλημμένα, η αντίδραση των διεθνών αγορών παρέμεινε εξαιρετικά συγκρατημένη.

Στο επίκεντρο τις αμέσως επόμενες ημέρες θα βρεθούν και οι κεντρικές τράπεζες στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, παρά το γεγονός ότι προς το παρόν οι αγορές δεν αναμένουν αύξηση επιτοκίων ούτε από τη Fed, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Σε κλίμα αβεβαιότητας, οι βασικοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι εμφάνισαν οριακές μεταβολές και εναλλαγές προσήμου. Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.222,04 μονάδες με οριακά κέρδη 0,09%. Κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών, ο ΓΔ είχε βρεθεί ενδοσυνεδριακά να ενισχύεται έως και άνω του 1% και μέχρι τις 2.244 μονάδες.

Για τον δείκτη των τραπεζών η συνεδρίαση έκλεισε στις 2.550,72 μονάδες με απώλειες 0,30%. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινήθηκαν μόνο οι Alpha Bank και Optima σε ποσοστό 0,53% και 0,22% αντίστοιχα. Στον αντίποδα η ΕΤΕ υποχώρησε 0,60% στα 14,08 ευρώ, η Eurobank έκλεισε με απώλειες 0,55% στα 3,82 ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι μετοχές των Τρ. Κύπρου και Τρ. Πειραιώς υποχωρώντας 0,49% και 0,19% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό 77 μετοχές ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος, έναντι 48 σε αρνητικό και 23 αμετάβλητων. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα, στα 203,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 29,02 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.