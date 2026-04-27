Σίδμα Μεταλλουργική: Αύξηση 43,7% στα EBITDA το 2025

Αύξηση 43,7% σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, τα οποία ανήλθαν στα 8,6 εκατ. ευρώ το 2025 από 6 εκατ. ευρώ το 2024, ως αποτέλεσμα της αύξησης, κατά 14,2% (σε 17,8 εκατ. ευρώ το 2025 από 15,6 εκατ. ευρώ το 2024), του μικτού κέρδους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε ομιλικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 181,73 εκατ. ευρώ, από 186,3 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 2,5%, παρά την αύξηση των ποσοτικών πωλήσεων, εξαιτίας της συνεχιζόμενης από το προηγούμενο έτος μείωσης της μέσης τιμής πώλησης, η οποία οφείλεται στην πτωτική τάση των διεθνών τιμών του χάλυβα. Συνυπολογιζομένων των πωλήσεων αντιπροσωπείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2025 στα ευρώ 214,6 εκατ. έναντι 221,6 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας πτώση κατά 3,2%. Τέλος, ο Όμιλος επέστρεψε στην κερδοφορία, με τα αποτελέσματα προ φόρων να ανέρχονται σε κέρδη ύψους 335.000 ευρώ έναντι ζημιών 3,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 139,1 εκατ. ευρώ από 141,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 171,9 εκατ. ευρώ από 177 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 3%. Όπως και στο επίπεδο του ομίλου, η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται καθαρά στην αποκλιμάκωση της μέσης τιμής πώλησης, απότοκο της διολίσθησης των διεθνών τιμών χάλυβα για δεύτερη συνεχή χρονιά. Ωστόσο, η αύξηση των όγκων πωλήσεων και -κυρίως- η διεύρυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους οδήγησαν στη σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ, από 5,2 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 43,9%, οφειλόμενη κυρίως στην -κατά 22,8%- αύξηση του μικτού κέρδους, ενώ, ως προς τα προ φόρων αποτελέσματα, οι ζημιές περιορίστηκαν σημαντικά, στα 336.000 ευρώ, από 3,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Σημειωτέον ότι τα αποτελέσματα του 2025, όπως και τα αποτελέσματα των προηγουμένων ετών, σε επίπεδο τόσο ομίλου όσο και μητρικής, εμφανίζονται λογιστικά επιβαρυμένα κατά 1,5 εκατ. ευρώ, λόγω αποσβέσεων, που επιβάλλει η λογιστική αντιμετώπιση της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας το 2021.

Τέλος όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, η SIDMA Bulgaria πέτυχε το 2025 θεαματική αύξηση της κερδοφορίας της σε σύγκριση με το 2024, υπερδιπλασιάζοντας το αποτέλεσμα προ φόρων, από 286.000 ευρώ. σε 671.000 ευρώ, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 42,3%, σε 1,12 εκατ. ευρώ έναντι 793.000 ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης του μικτού κέρδους κατά 19%. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 44 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση, κατά μόλις 1,4%, έναντι των 44,6 εκατ. ευρώ του 2024, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην πτώση της μέσης τιμής πώλησης.

Όσον αφορά στα μεγέθη του Ισολογισμού, ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο εταιρείας ανήλθαν σε 23,2 εκατ ευρώ, η ρευστότητα του Ομίλου στα 6 εκατ. ευρώ, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις στα 68,2 εκατ. ευρώ, ήτοι στο 32% του κύκλου εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων αντιπροσωπείας).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η αγορά φάνηκε να τηρεί στάση αναμονής ενόψει της διαμόρφωσης και της στάθμισης των επιπτώσεων των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δη της οριστικής εφαρμογής του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ο οποίος οδήγησε σε άνοδο των τιμών εισαγωγής κατά περίπου 10%. Ταυτόχρονα, οι αυστηρότερες ποσοστώσεις στις εισαγωγές στην Ε.Ε. και οι συνεχιζόμενες πολεμικές συρράξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία προκαλούν αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και νέες αυξητικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, ενισχύοντας την αστάθεια και την αβεβαιότητα διεθνώς.

Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική επισημαίνει πως προτεραιοποιεί τη διασφάλιση του εφοδιασμού της, με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της αγοράς και ιδιαίτερα των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία προμηθεύει. Ταυτόχρονα, μέσω μιας δυναμικής διαχείρισης των όλο και πιο σύνθετων παραμέτρων του κόστους εισαγωγής και μιας ευέλικτης και προσαρμοστικής τιμολογιακής πολιτικής, επιχειρεί τη διαρκή βελτιστοποίηση του συνδυασμού ανταγωνιστικότητας και υγιών περιθωρίων κέρδους, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και όλων όσων συμμετέχουν στη λειτουργία της ή επηρεάζονται από αυτήν.