Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Logismos: Αύξηση για τα EBITDA το 2025 - Στα 3,4 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
H Logismos, Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 2025, σύμφωνα με τα οποία:

- O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.473 χιλ. ευρώ. σε σχέση με 3.348 χιλ. ευρώ που ήταν το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4%.

- Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) ανήλθαν σε 954 χιλ. ευρώ σε σχέση με 919 χιλ. ευρώ που ήταν το 2024.

- Το αποτέλεσμα προ φόρων ανήλθε σε κέρδος 260 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 322 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των αποσβέσεων κατά 20% σε σχέση με τη χρήση του 2024.

- Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 230 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 216 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Θεσσαλονίκη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider