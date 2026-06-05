Wall Street: To AI «γκρέμισε» -4% τον Nasdaq, η απασχόληση βάζει στο επίκεντρο Fed και επιτόκια

«Βούτηξαν» οι αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή, μετά από το tech sell off και τις υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων, καθώς μια απρόσμενα ισχυρή έκθεση απασχόληση βάζει δύσκολα στην Fed.

«Βούτηξαν» οι αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή στην Wall Street, μετά από το sell off στον τεχνολογικό κλάδο και τις υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων, καθώς μια απρόσμενα ισχυρότερη έκθεση για την απασχόληση αύξησε τα στοιχήματα ότι η επόμενη κίνηση επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα είναι μια αύξηση.

Ο Nasdaq 100 υποχώρησε 4,18% στις 25.709 μονάδες, η μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο του 2025, καθώς η αγορά επανεκτίμησε τις συναλλαγές στον κλάδο της περίφημης τεχνητής νοημοσύνης. Ο Dow Jones υποχώρησε 1,35% στις 50.866 μονάδες, σβήνοντας το χθεσινό ρεκόρ του, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 βούτηξε 2,64% στις 7.383 μονάδες, σταματώντας στις 9 κερδοφόρες εβδομάδες.

Η απογοήτευση που προκάλεσαν τα αποτελέσματα της Broadcom φαίνεται πως δεν μπορεί να την ξεπεράσει η αγορά, καθώς σήμερα συνεχίστηκε με νέα ένταση η πτώση στον τεχνολογικό κλάδο, με τους κατασκευαστές τσιπ να αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις.

Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor διολίσθησε 9%, προσθέτοντας στις απώλειες 2% της Πέμπτης. Σήμερα η μετοχή της Broadcom υποχώρησε σχεδόν 8% μετά από απώλειες άνω του 12% χθες, ενώ οι μετοχές της Marvell Technology και της Micron Technology «υπέφεραν» αφού έχασαν σχεδόν 17% και πάνω από 13% αντίστοιχα. Ιntel και Advanced Micro Devices έχασαν περίπου 11% αντίστοιχα.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ακόμη ισχυρή ύφεση στον τομέα της τεχνολογίας», δήλωσε ο βετεράνος στρατηγικός αναλυτής Louis Navellier. «Φαίνεται να πρόκειται για μια περίπτωση αποκόμισης κερδών στους ημιαγωγούς. Επίσης, την αγορά σήμερα «έπληξαν» τα υψηλότερα επιτόκια. Αυτό οφείλεται στα πολύ ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση, μειώνοντας τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed» πρόσθεσε.

Ενώ υπήρχαν πολλά που άρεσαν στα μάκρο στοιχεία της Παρασκευής, αυτά ήρθαν σε μια εποχή που οι κίνδυνοι πληθωρισμού αποτελούν πρόκληση για την Fed. Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκαν κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,16%. Τα swaps προεξοφλούν πλήρως μια αύξηση των επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2026. Το δολάριο αυξήθηκε, ενώ το Bitcoin υποχώρησε για λίγο κάτω από τα 60.000 δολάρια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, απροσδόκητη αύξηση σημείωσαν οι προσλήψεις στις ΗΠΑ τον Μάιο, καθώς η αγορά εργασίας συνεχίζει να βαδίζει με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης φέτος. Ο νέες θέσεις εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 172.000 τον περασμένο μήνα, ελαφρώς μειωμένες από τις ανοδικά αναθεωρημένες 179.000 του Απριλίου και πολύ πάνω από την εκτίμηση του Dow Jones για 80.000. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,3%, όπως αναμενόταν.

«Η σημερινή ανοδική έκπληξη υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη οικονομική ανθεκτικότητα, ωστόσο πιθανότατα θα κρατήσει την Fed - και τις αγορές - επικεντρωμένες στις πληθωριστικές πιέσεις», δήλωσε η Ellen Zentner της Morgan Stanley Wealth Management.