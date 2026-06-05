Έληξε ο συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – Το πλήρωμα επιστρέφει στις κανονικές του δραστηριότητες

Η εξέλιξη αυτή ήρθε αφού η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos ανέστειλε τις προγραμματισμένες εργασίες επισκευής στο εσωτερικό της μονάδας υπηρεσίας Zvezda.

(upd 18:27) Τέλος στον προσωρινό συναγερμό που σήμανε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) έδωσε η NASA, καθώς οι αστροναύτες που είχαν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επέστρεψαν στις προγραμματισμένες δραστηριότητές τους, μετά από νεότερη αξιολόγηση της κατάστασης που σχετίζεται με τη διαρροή αέρα στη ρωσική μονάδα Zvezda.

Σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου της NASA, Μπέθανι Στίβενς (Bethany Stevens), η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έδωσε οδηγία στα μέλη του πληρώματος που βρίσκονταν μέσα στο διαστημόπλοιο Crew Dragon να τερματίσουν τις διαδικασίες ασφαλούς καταφυγίου (safe haven) και να επιστρέψουν στις κανονικές επιχειρησιακές δραστηριότητες στον σταθμό.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε αφού η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos ανέστειλε τις προγραμματισμένες εργασίες επισκευής στο εσωτερικό της μονάδας υπηρεσίας Zvezda, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για την παρακολούθηση και την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των διαρροών.

Νωρίτερα, πέντε μέλη του πληρώματος της αποστολής Crew-12 της NASA που βρίσκονται στον ISS – δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος αστροναύτης και δύο Ρώσοι κοσμοναύτες – είχαν λάβει εντολή από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών να μεταβούν στο διαστημόπλοιο Crew Dragon, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον σταθμό, και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους.

Η οδηγία δόθηκε στις 9:04 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, σε περίπτωση που η διαρροή αέρα καθιστούσε αναγκαία την άμεση εκκένωση του σταθμού. Αξιωματούχοι της NASA είχαν διευκρινίσει ότι οι διαδικασίες αυτές αποτελούν μέρος των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας και δεν σήμαιναν ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για το πλήρωμα.

Λίγο αργότερα, η Roscosmos ανακοίνωσε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα της διαρροής έχει αντιμετωπιστεί κατά το ήμισυ και ότι οι εργασίες για την πλήρη αποκατάστασή του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η NASA ανέφερε ότι προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας με τη ρωσική διαστημική υπηρεσία, προκειμένου να υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση για τη διαχείριση του ζητήματος και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληρωμάτων που ζουν και εργάζονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η εκπρόσωπος της NASA, είχε αναφέρει νωρίτερα, πριν διευθετηθεί το πρόβλημα:

«Η σήραγγα μεταφοράς του υπηρεσιακού διαμερίσματος Zvezda, γνωστή ως PrK, παρουσιάζει ρωγμές και διαρροές εδώ και αρκετό καιρό, ενώ η Roscosmos έχει λάβει μέχρι σήμερα όλα τα δυνατά μέτρα για τον περιορισμό του προβλήματος.

Οι ρωγμές αποτελούσαν πάντοτε ζήτημα ιδιαίτερης ανησυχίας, το οποίο η NASA παρακολουθεί πολύ στενά. Η NASA και η Roscosmos συνεργάζονται για να προσδιορίσουν τη βασική αιτία των ρωγμών, ενώ η Roscosmos διαχειρίζεται το πρόβλημα μέσω επιχειρησιακών μέτρων μετριασμού και περιοδικών, μερικών επισκευών.

Μετά την εμφάνιση νέων διαρροών, η Roscosmos αποφάσισε να προχωρήσει την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε μια πιο εκτεταμένη επιχείρηση επισκευής.

Για λόγους αυξημένης προφύλαξης, η NASA έδωσε οδηγία και στα τέσσερα μέλη της αποστολής SpaceX Crew-12 της υπηρεσίας, καθώς και στον αστροναύτη της NASA, Chris Williams, να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ασφαλείας μέσα στο διαστημόπλοιο Dragon κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής.

Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους Ρώσους εταίρους μας, καθώς και με τη διεθνή κοινότητα που υποστηρίζει τον διαστημικό σταθμό, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια πιο μόνιμη λύση του προβλήματος.»