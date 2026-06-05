O Πούτιν υποβαθμίζει τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας του στο «ρωσικό Νταβός»

Ο Πούτιν μιλούσε κατά τη διάρκεια του οικονομικού Φόρουμ το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο στη γενέτειρά του Ρώσους και ξένους αξιωματούχους και επιχειρηματίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποβάθμισε σήμερα τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα του, στην οποία έχουν επιβάλει κυρώσεις οι χώρες της Δύσης, κατά τη διάρκεια πολυαναμενόμενης ομιλίας στην Αγία Πετρούπολη, προτιμώντας να υπογραμμίσει την "κυριαρχία" της και τις συνεργασίες της με τις χώρες του νότου.

Ο Πούτιν μιλούσε κατά τη διάρκεια του οικονομικού Φόρουμ το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο στη γενέτειρά του Ρώσους και ξένους αξιωματούχους και επιχειρηματίες. Η διοργάνωση αυτή έδωσε τιμητική θέση στους Κινέζους και στους Σαουδάραβες, παρότι μερικές προσωπικότητες της Δύσης ήταν επίσης παρούσες.

"Ακούμε τις επικρίσεις. Από όλες τις πλευρές, μας είπαν ότι όλα πάνε άσχημα στη χώρα μας. Ναι, η οικονομική δυναμική είναι επί του παρόντος συγκρατημένη", δήλωσε ο Πούτιν, την ώρα που οι φόβοι για στασιμότητα της ρωσικής οικονομίας δεν σταματούν να αυξάνονται.

"Σε μια τεταμένη και δύσκολη συγκυρία, η Ρωσία συνεχίζει να ενισχύει την κυριαρχία της διευρύνοντας τον κύκλο των εταίρων της", πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας το αυξανόμενο μερίδιο των χωρών της BRICS στην παγκόσμια οικονομία.

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία είναι αντιμέτωπη με πολλές δυτικές κυρώσεις, υψηλό πληθωρισμό, απαγορευτικά κόστη δανεισμού και ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, που θέτουν την οικονομία της σε ευάλωτη κατάσταση.

Το ρωσικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,2% τους πρώτους τρεις μήνες της χρονιάς, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η πρώτη τριμηνιαία πτώση σε τρία χρόνια.

Και το κράτος παρουσίασε δημοσιονομικό έλλειμμα 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 -- ή το 2,5% του ετήσιου ΑΕΠ και περισσότερο από αυτό που προβλεπόταν για το σύνολο του έτους.

Ουκρανική πίεση

Ωστόσο, η Ρωσία είναι μια από τις ανεπτυγμένες χώρες που έχουν το λιγότερο χρέος στον κόσμο (περίπου το 16% του ΑΕΠ) και διαθέτει ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο περίπου 156 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι εξαγωγές των υδρογονανθράκων της γνωρίζουν σημαντική αύξηση μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αναστάτωσε τις αγορές ενέργειας.

"Από την προσεχή χρονιά, θα πρέπει να επανέλθουμε σε σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Αυτό δεν θα είναι δυνατό παρά μόνο υπό έναν όρο: αυξάνοντας τις επενδύσεις", δήλωσε ο Πούτιν, ο οποίος μίλησε επίσης για μια "σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού".

Ο Ρώσος πρόεδρος συνηθίζει να υποβαθμίζει τους οικονομικούς κινδύνους για τη χώρα του, προτιμώντας να εξαίρει την ανθεκτικότητά της απέναντι τόσο στις πολλαπλές δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία όσο και στην απώλεια της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η Ουκρανία συνεχίζει από την πλευρά της να πολλαπλασιάζει τα πλήγματα στις αποθήκες πετρελαίου, στα διυλιστήρια και στους πετρελαιαγωγούς της Ρωσίας για να στερήσει από τη Μόσχα μια από τις κύριες πηγές εσόδων της.

Την Τετάρτη, στην έναρξη του Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο άλλοτε αποκαλείτο το "ρωσικό Νταβός" με αναφορά στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και μια παρακείμενη στρατιωτική θέση. Οι καλεσμένοι που έφθασαν στην εκδήλωση είδαν μια στήλη μαύρου καπνού στο βάθος του ορίζοντα.

Την παραμονή της ομιλίας του, κορυφαίο σημείο της ετήσιας συνάντησης, ο Πούτιν έλαβε ανοιχτή επιστολή από τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος επανέλαβε την πρότασή του για "πλήρη" κατάπαυση του πυρός και του πρότεινε ακόμη μια φορά μια κατ΄ιδίαν συνάντηση.

"Οι πόροι σας μειώνονται σημαντικά. Δεν θα έχετε αρκετά χρήματα ούτε πολιτικό κεφάλαιο για να συνεχίσετε να εξαγοράζετε την αφοσίωση των Ρώσων όπως κάνατε αυτά τα τελευταία 26 χρόνια", δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε αυτή την επιστολή.

Σφίγγουν το ζωνάρι

Όλο και πιο πολλοί Ρώσοι υποφέρουν από την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όταν ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο δήλωσαν ότι κινδυνεύουν να κλείσουν.

"Οι άνθρωποι έχουν λιγότερα παιδιά, σφίγγουν το ζωνάρι, και τα κόστη αυξάνονται", εξηγεί η Σβετλάνα, ιδιοκτήτρια μιας εταιρίας ρούχων στο Χαμπαρόβσκ, πόλη της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Οι διακοπές στο ίντερνετ, που επιβλήθηκαν επίσημα για αντιμετωπιστούν τα πλήγματα ουκρανικών μη επανδρωμένων, θέτουν συχνά εκτός λειτουργίας το τερματικό πληρωμών με κάρτα.

Η Βέρα, 42 ετών, ιδιοκτήτρια ινστιτούτου αισθητικής στην περιφέρεια της Μόσχας, είδε τις τιμές των προμηθειών της να διπλασιάζονται φέτος. Όμως αφού επέζησε από μια "παρ' ολίγον πτώχευση" το 2022, είναι πεπεισμένη ότι "αυτές οι δυσκολίες είναι απλά ενοχλήσεις".

"Η ρωσική οικονομία εισέρχεται σε μια φάση στασιμότητας, που χαρακτηρίζεται από υψηλά επιτόκια και ισχυρή πληθωριστική πίεση", σημειώνει ο Αλεξάντερ Κολιάντερ, Ρώσος οικονομολόγος με έδρα το Λονδίνο.

Ωστόσο, η Ρωσία δεν κινδυνεύει κατά τη γνώμη του από μια επιστροφή στη χαοτική κρίση της δεκαετίας του 1990. "Πρόκειται απλά για μια βραδεία υποβάθμιση όλων των τομέων", εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ