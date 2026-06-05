Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ και διεκδικητής της ηγεσίας της το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.

Είχε γεννηθεί στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.

Η κοινοβουλευτική του διαδρομή ξεκίνησε αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, το 1974, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία. Μετά την επανεκλογή του το 1977, άνοιξε ο δρόμος για την αξιοποίησή του σε κυβερνητικά σχήματα, αναλαμβάνοντας αρχικά τη θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια του Υφυπουργού Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Το 1989 σηματοδότησε την είσοδό του σε υπουργικό θώκο, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη.

Αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009, παρά το γεγονός ότι είχε επανεκλεγεί βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της ίδιας χρονιάς. Από τότε παρέμεινε μακριά από τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να ιδιωτεύσει, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Δήλωση ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό, που υπηρέτησε την πατρίδα, από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ειδικότερα στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει :

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».

Πρ. Παυλόπουλος: Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό

Με δήλωση του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπης Πουλόπουλος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά υπογραμμίζοντας:

«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».

Ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Σουφλιά», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. «Έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία, τη διαδρομή και την προσφορά του τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε θέση που κλήθηκε να υπηρετήσει.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε σημείο αναφοράς. Ένας πολιτικός με κύρος, διορατικότητα και σπάνια θεσμική συγκρότηση, που πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.