Μητσοτάκης για Σουφλιά: Άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του πρώην υπουργού της ΝΔ, Γιώργου Σουφλιά

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του πρώην υπουργού της ΝΔ, Γιώργου Σουφλιά.

«Προκρίνοντας πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσμα από τις εύκολες υποσχέσεις», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και στη συνέχεια ανέφερε:

«Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας».

«Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του», κατέληξε.