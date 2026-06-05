Χρυσός: Πτώση άνω του 4% σε επίπεδα εβδομάδας

Περίπου 3% υποχώρησε ο χρυσός την Παρασκευή, καθώς μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Περίπου 3% υποχώρησε ο χρυσός την Παρασκευή, καθώς μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό που τροφοδοτούνται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού σημείωσε πτώση 2,96% στα 4.341,52 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό του από τις 24 Μαρτίου. Σε επίπεδα εβδομάδας το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε πτώση περίπου 4,3%.

Τα futures του χρυσού των ΗΠΑ με παράδοση τον Αύγουστο έκλεισαν 3,1% χαμηλότερα στα 4.365,3 δολάρια.

Οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 172.000 τον Μάιο, μετά από αύξηση 179.000 τον Απρίλιο, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, Δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει αύξηση 85.000 θέσεων εργασίας, μετά από προηγούμενη αναφορά για αύξηση 115.000 τον Απρίλιο.

«Έχουμε μισθοδοσίες που αυξήθηκαν αρκετά σημαντικά από ό,τι αναμενόταν», δήλωσε ο Bart Melek, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

«Λόγω του γεγονότος ότι συνεχίζουμε να έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν και πολύ υψηλές τιμές ενέργειας και πληθωριστικές πιέσεις, αυτό καθιστά μάλλον απίθανο η Fed να έχει οποιαδήποτε διάθεση να μειώσει τα επιτόκια. Η συνέπεια για τον χρυσό εδώ είναι ότι το κόστος μεταφοράς γίνεται αρκετά υψηλό» τόνισε.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για την απασχόληση, αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού που δεν αποφέρει απόδοση.

Η τιμή του χρυσού έχει μειωθεί περισσότερο από 17% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν. Η σύγκρουση έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και έχει πυροδοτήσει φόβους για πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές εκτιμούν ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο είναι περίπου 72%, σε σύγκριση με περίπου 50% πριν από τα στοιχεία για την απασχόληση.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 6,8% στα 68,86 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κινήθηκε πτωτικά κατά 5,9% στα 1.788,49 δολάρια και το παλλάδιο έπεσε 5,9% στα 1.242,50 δολάρια.