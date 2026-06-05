Λίβανος: Η πολιτική ηγεσία καλεί το Ιράν να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας

Οι ηγέτες του Λιβάνου προειδοποίησαν σήμερα αυστηρά το Ιράν να σταματήσει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, μετά την αποτυχία της νέας κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον, μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Οι ηγέτες του Λιβάνου προειδοποίησαν σήμερα αυστηρά το Ιράν να σταματήσει να παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, μετά την αποτυχία της νέας κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον, μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι εξαπέλυσε πλήγματα στον νότιο Λίβανο, αφού διέταξε τους κατοίκους περίπου δέκα χωριών να τα εγκαταλείψουν, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ, η οποία απέρριψε την κατάπαυση του πυρός.

«Δεν είναι δική σας η χώρα, είναι δική μας (…) Δεν πρέπει να παρεμβαίνετε στη χώρα μας» είπε ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, απευθυνόμενος στο Ιράν. «Η Χεζμπολάχ πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο να καθίσουμε και να μιλήσουμε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος (…) για να σώσουμε ό,τι απέμεινε, εκτός από τη διαπραγμάτευση και τη διπλωματία», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κάλεσε από την πλευρά του το Ιράν να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη χώρα του ως «μέσο πίεσης» στις συνομιλίες του με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη απαιτεί να τερματιστούν οι εχθροπραξίες στο μέτωπο του Λιβάνου και να αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας της με τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, άφησε για πρώτη φορά να εννοηθεί ότι υπάρχει η πιθανότητα η σιιτική οργάνωση να αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο, εφόσον αποχωρήσει και το Ισραήλ και εάν επιτευχθεί «συνολική και άνευ όρων» κατάπαυση του πυρός.

Σε κοινή διακήρυξή τους, οι υπουργοί Εξωτερικών 11 χωρών, μεταξύ των οποίων εκείνοι της Γαλλίας, του Καναδά και της Αυστραλίας, καθώς και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας εξέφρασαν «τη βαθιά ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον Λίβανο». Χαιρέτισαν επίσης «τις προσπάθειες της λιβανέζικης κυβέρνησης προκειμένου να επεκτείνει την εξουσία της σε όλη τη χώρα» κυρίως «προωθώντας τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

Επί του πεδίου, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε πλήγματα σε μεγάλες ζώνες του νότιου Λιβάνου, πλήττοντας πολλά χωριά. Βομβαρδίστηκε επίσης η είσοδος της Τύρου. Από τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στην πόλη αυτή σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι ενώ υπέστη και μικρές ζημιές το νοσοκομείο Τζάμπαλ Άμελ.

«Το σπίτι μου στο χωριό καταστράφηκε, το σπίτι μου στην Τύρο επίσης, μείναμε μόνο με τα ρούχα που φοράμε» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας συνταξιούχος, ο Μαρουάν Γοραγιέμπ.

Την Πέμπτη η Μόνα Χαλίλ, 78 ετών, οικολόγος ακτιβίστρια και πρωτοπόρος στην προστασία των χελωνών, τραυματίστηκε σοβαρά από πλήγμα στο σπίτι της, στο παραλιακό χωριό Αλ Μανσούρι.

Η Χεζμπολάχ από την άλλη ανέλαβε την ευθύνη για πολλές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών εντός του εδάφους του Λιβάνου, όχι όμως και στο βόρειο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ